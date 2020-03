neues deutschland: Fußball-Reporterin Claudia Neumann sieht Corona-Krise als Chance für Profisport

neues deutschland

Die TV-Kommentatorin Claudia Neumann hofft auf positive Veränderungen im Fußball durch die Corona-Krise. Der Profifußball habe sich jahrelang zu einem immer größeren Milliardengeschäft entwickelt. "Dieser Stillstand zwingt den ein oder anderen großen Player in diesem Business zur Neusortierung. Ob dieses latente Streben nach immer mehr Geld der richtige Weg war, darf bezweifelt werden", sagte Neumann der Zeitung "nd - Die Woche", der Wochenendausgabe des "neuen deutschland". Neumann sprach von einem ungesunden Gigantismus, "der nun möglicherweise zum Umdenken anregt, und das kann man sich nur wünschen."

Auch auf ein besseres gesellschaftliches Miteinander hofft die Fußballexpertin, deren erstes Buch diese Woche erschienen ist. "Ein respektvolleres Miteinander ist dringend nötig." Was Umgangsformen in der Gesellschaft angehe, sei man an einem Tiefpunkt angelangt, "wo es irgendwann kaum fieser geht".

Als erste Frau, die eine Männer-Fußballweltmeisterschaft und -europameisterschaft live kommentierte, wird die Journalistin immer wieder im Netz angefeindet. "Seit der EM '16 sind Shitstorms meine hartnäckigen Verfolger", berichtete sie. Eigentlich hätte Neumann bei der EM diesen Sommer und bei Olympia im Fußballbereich moderiert. "Das wartet jetzt im Jahr 2021, ganz sicher ein heftiges, arbeitsintensives Jahr, während im Moment alles stillsteht."

