neues deutschland: BUND-Vorsitzender Olaf Bandt: Schnellerer Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas und sozial-ökologische Transformation einzige richtigen Antworten für 25. Klimakonferenz

Der neue BUND-Vorsitzender Olaf Bandt blickt skeptisch auf die 25. Klimakonferenz in Madrid Anfang Dezember. "An Kreativität bei der Vertagung und der Verlagerung der Verantwortung beim Klimaschutz hat es noch nie gemangelt. Man denke nur an das mittlerweile in die Jahre gekommene Instrument des Emissionshandels in Europa", schreibt Bandt in einem Gastbeitrag für die jeden Freitag erscheinende Klimakolumne der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland". Dabei rennt die Zeit unaufhaltsam davon. Für Bandt ist es "ein zerstörerischer Irrglaube, dass unbegrenztes Wachstum und der damit einhergehende Raubbau an der Natur im begrenzten System Erde dauerhaft möglich sind." Das Pariser Klimaabkommen könne zumindest dazu beitragen, die Folgen der Klimakrise einzudämmen. Es basiere auf dem Verständnis, dass alle Länder, je nach historischer Verantwortung und Wohlstand, ihren Beitrag zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze leisten. "Das System krankt daran, dass alle Länder ihre Ziele zu niedrig gesetzt haben und selbst diese nicht erreichen", schreibt Bandt. Dabei seien ein schnellerer Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas und eine sozial-ökologische Transformation "die einzig richtigen Antworten auf die Gretchenfrage unserer Zeit."

