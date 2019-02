neues deutschland: Stiftungsdirektorin Regina Bittner: Bauhaus ist mehr als weiße Kuben und Stapelmöbel

neues deutschland

"Die Nazis haben sich immer da, wo es ihnen passend erschien, auch der Stilmittel der Moderne bedient." Das sagt Regina Bittner, stellvertretende Direktorin der Bauhausstiftung in Dessau, in einem Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Samstagausgabe).

Was wird das 100. Bauhaus-Jubiläumsjahr an Erkenntnissen bringen? Darauf antwortet Bittner: "Keiner wird nach diesem Jahr mehr das Bauhaus auf weiße Kuben und Stapelmöbel reduzieren." Das homogene System Bauhaus werde aufgebrochen. Insofern werde national wie international ein neues und stimmigeres Bauhausverständnis sichtbar werden.

Die Bauhausstiftung selbst müsse sich weiter der Frage stellen, "wie wir weiter mit der Stadt, der Zivilgesellschaft und den kulturellen Protagonisten vertieft ins Gespräch kommen und uns dabei auch als Kulturinstitution politisch positionieren", sagt Bittner.

