neues deutschland: Bundeskanzlerin Merkel soll Ehrenbürgerin von Templin vor

Berlin (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekommt Rückendeckung aus ihrer Heimat. Auf Vorschlag von Stadtverordneten soll Merkel bald Ehrenbürgerin von Templin werden. "Wir haben jetzt nach zweijähriger Diskussion für einen entsprechenden Beschluss grünes Licht von allen Fraktionsvorsitzenden der Stadtversammlung", sagte der Bürgermeister von Templin, Detlef Tabbert (LINKE), der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Dienstagausgabe).

Der Bürgermeister ist mit der Ehrung einverstanden, die auf Anregung von Stadtverordneten mehrerer Fraktionen erfolgen soll. Mit der ganz besonderen Auszeichnung wolle man die "bekannteste Templinerin für ihre jahrelange Arbeit in einer bewegten Welt ehren", sagte Tabbert. Angela Merkel trete als Bundeskanzlerin "unermüdlich mit hohem persönlichen Einsatz dafür ein, dass Trennendes überwunden wird", so Tabbert. Nach Aussagen des Bürgermeisters steht in Merkels politischem Denken und Handeln das christliche Bekenntnis zum Menschen im Mittelpunkt. Die nächste Stadtverordnetenversammlung findet am 27. Juni statt.

Merkel besitzt in der Nähe von Templin ein kleines Haus. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie in Templin.

