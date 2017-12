neues deutschland: Literaturwissenschaftler Jan Knopf: Brecht könnte schon Silvester 1932/33 vom bevorstehenden Reichstagsbrand gewusst haben

Berlin (ots) - Der Dichter und Dramatiker Bertolt Brecht könnte nach Ansicht des Brecht-Forschers und -Biografen Jan Knopf schon frühzeitig vom bevorstehenden Reichstagsbrand oder einem ähnlich gravierenden Ereignis gewusst haben. In einem Beitrag für die Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe) verweist Knopf darauf, dass zu den Gästen, mit denen Brecht in seiner Berliner Wohnung die Silvesternacht 1932/33 verbrachte, auch Rechtsnationalisten und Parteigänger der Nazis gehörten. Durch die Aufzeichnungen des mit Brecht befreundeten marxistischen Soziologen Fritz Sternberg ist das seit Langem bekannt - allerdings ohne dass "diese dubiose Verschwörerrunde bis dato nach ihrer möglichen Bedeutung befragt" worden wäre, so Knopf. Aus seinem Quellenstudium rekonstruiert Knopf, dass Brecht unmittelbar nach dieser Nacht damit begonnen habe, für sich und seine Angehörigen die Flucht aus Deutschland vorzubereiten. Am 28. Februar, dem Tag nach dem Reichstagsbrand, verließ der Dichter schließlich das Land. Falls Brecht tatsächlich bereits zum Jahreswechsel 1932/33 über das bevorstehende Ereignis informiert worden sei, resümiert Knopf, dann könne auch "die Mär, die Nazis hätten mit dem Reichstagsbrand nichts zu tun gehabt (außer ihn zu ,nutzen'), nicht weiter aufrecht erhalten werden".

