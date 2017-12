neues deutschland: Katalanischer Linkspolitiker Fachin: Unabhängigkeitsbewegung lässt sich nicht mehr zurückschrauben

Berlin (ots) - Bei den Wahlen in Katalonien am 21. Dezember treffen die Parteien für die Unabhängigkeit auf die Unionisten. "In Katalonien ist etwas passiert, was die Forderung nach Unabhängigkeit zu einer universalen Forderung machte", sagte Alberto-Dante Fachin der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe). "Als die spanische Regierung die Menschen daran gehindert hat, ihre demokratischen Rechte auszuüben, haben große Teile der aus der Bewegung 15M stammenden antinationalen Linken in Katalonien gesagt: "Hey, was dort passiert, das geht uns auch etwas an", erläutert der Ex-Generelsekretär von Podem Catalunya, dem katalanischen Ableger der Linkspartei Podemos. Fachin blickt optimistisch in die Zukunft: "Wenn die Menschen in Katalonien weiterhin so entschlossen und mutig sind, wird auch Podemos das irgendwann erkennen und wieder von abgeschafft gehörten Monarchien und erstrebenswerten Republiken sprechen."

