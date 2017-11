neues deutschland: Arbeitskreis will Kampf gegen Antisemitismus in Berlin intensivieren

Berlin (ots) - Der Vorsitzende der "Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus" (KigA), Dervis Hizarci, geht davon aus, dass der vom Berliner Senat eingesetzte Arbeitskreis gegen Antisemitismus neue Impulse für den Kampf gegen antisemitische Ressentiments geben wird. "Ich bin mir sicher, dass der Arbeitskreis eine starke Signalwirkung an die Berliner Bevölkerung haben wird", sagte der 34-Jährige der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Dienstagausgabe). Der neu gegründete Arbeitskreis unter dem Vorsitz von Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) besteht aus Experten aus der Wissenschaft, Vertretern der Jüdischen Gemeinde und Initiativen. In dem Gremium, das vor Kurzem zum ersten Mal tagte, sollen effektivere Strategien gegen Antisemitismus diskutiert werden. Ein Fokus liegt dabei auf der Bekämpfung von Judenhass an Schulen. "Der Arbeitskreis strebt eine engere Zusammenarbeit zwischen Schulen und außerschulischen Organisationen an", sagte Hizarci. In der Vergangenheit seien antisemitische Übergriffe viel zu selten thematisiert worden.

