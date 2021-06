Ringhotels e.V.

Ringhotels starten mit neuem Markenauftritt in den Sommer

Vom Logo bis zur Website - Ringhotels stellt sich neu auf

München

Die Ringhotels haben die vergangenen Monate gut genutzt und sich einem umfangreichen Markenrelaunch unterzogen. Dazu zählen neben einem überarbeiteten Markenauftritt mit neuer Website und neuem Logo auch neue Vermarktungsformen für die Hoteliers sowie die Entwicklung einer Untermarke. Startschuss ist das hybride "HeimatGenuss-Event" am 14. Juni 2021, in dem der Markenauftritt zuerst den Ringhotels-Mitgliedern vorgestellt wird.

"Wie unsere Ringhoteliers, die in den vergangenen Monaten umfangreiche Renovierungs- und Umbaumaßnahmen in ihren Häusern durchführten, waren auch wir in der Ringhotels-Zentrale nicht untätig", sagt Susanne Weiss, Geschäftsführender Vorstand Ringhotels e.V.. "Wir freuen uns, heute den neuen Markenauftritt der Ringhotels vorzustellen. Ringhotels ist eine bekannte und gut etablierte Marke im deutschen Hotelmarkt - und das seit fast 50 Jahren. Das haben wir geschafft, weil wir kontinuierlich an unserer Marke Ringhotels arbeiten, sie verbessern und uns schnell den veränderten Marktgegebenheiten anpassen. Mit unserem neuen und modernen Auftritt sind wir nicht nur für die Zukunft gut gerüstet, sondern entwickeln damit auch unsere Marke und unseren Claim 'Echt HeimatGenuss erleben' weiter. Aus einer Buchungs- und Informationsplattform für Hotels ist eine Inspirationsquelle für eine Deutschlandreise geworden, die Privat- und Geschäftsreisende gleichermaßen anspricht."

Neuer Markenauftritt

Der neue Ringhotels-Markenauftritt wurde aufgrund ausführlicher Marktstudien entwickelt und hat vor allem moderne und etablierte Menschen in 2-Personen-Haushalten mit einem gehobenen Einkommen im Fokus. Unabhängig von der Altersklasse hat diese starke Zielgruppe insbesondere Deutschland als Kurzurlaubsziel für sich entdeckt. Und genau darauf zielen die Ringhotels ab.

"HeimatGenuss" - 2014 ins Leben gerufen - spiegelt wie kein anderer Begriff den Markenkern der Ringhotels wider und ist heute so modern wie nie zuvor. Daher wird er mit dem neuen Markenauftritt auch noch stärker in den Fokus gerückt. Darüber hinaus wurden neben der klassischen Markenkommunikation spezielle Vermarktungspakete entwickelt, die es den Hotels ermöglichen, sich noch stärker individuell zu positionieren. Außerdem werden die Garni-Hotels zukünftig mit einem speziell angepassten Leistungsangebot zu günstigeren Konditionen entlastet.

"HeimatGefühl by Ringhotels" - neue Ringhotels-Marke

Natürlich spricht das Thema "HeimatGenuss" auch Menschen an, die nicht zwingend auf der Suche nach einem Full-Service-Aufenthalt in einem klassischen (großen) Ringhotel sind. Die Ringhotels sehen hier einen wachsenden Markt, in dem sich die neue Zweitmarke "HeimatGefühl by Ringhotels" sehr gut positionieren wird.

Angesprochen werden hier kleinere, handverlesene Hotels und sehr gute Landgasthäuser, die in einem besonderen Maße "HeimatGefühl" vermitteln. Ringhotels-Gäste sind oft auf der Suche nach solchen besonderen Hotelkonzepten. Daher wurde genau für diesen Hoteltyp ein spezielles Vermarktungsangebot entwickelt. Gegenüber den "klassischen" Ringhotels verfügen "HeimatGefühl"-Gastgeber über ein eingeschränktes Leistungsanagebot, können aber auf die gleichen Basis-Dienstleistungen zurückgreifen.

Neues Logo und neue Homepage

Die Neuausrichtung der Ringhotels spiegelt sich auch in einem neuen Logo wider.

Der klare und moderne Schriftzug verzichtet auf alle grafischen Schnörkel und ist bestens für den Einsatz in allen Medien geeignet. Geblieben ist der "Kreis". Er signalisiert Zusammenhalt und Gemeinschaft - sowohl mit den Gästen als auch unter den Ringhoteliers selbst.

Das Kernversprechen der Ringhotels - "Echt HeimatGenuss erleben" - rückt weiter in den Mittelpunkt, denn jedes der privat geführten Häuser ist ein Unikat. Die persönliche Handschrift der Gastgeber*innen sowie deren regionaler Bezug ist in jedem Ringhotel deutlich spürbar - in den jeweiligen regionalen Küchen, im lokaltypischen Ambiente der Räumlichkeiten oder in den täglichen Aktivitäten.

Die neu gestaltete Homepage ist in Layout und Aufbau modern und intuitiv gestaltet. Der Gast soll schnell finden, was er sucht. Sie will aber auch inspirieren und lädt dazu ein, mit den Ringhotels Deutschland (neu) zu entdecken. Mit den neu geschaffenen Themenwelten haben Gäste jetzt die Möglichkeit, die Ringhotels-Welt ganz nach ihren persönlichen Vorlieben zu erkunden. Das reicht von der Themenwelt "Wandern" über "Kultur & Städte" bis hin zu "Wellness", "Gruppenreisen" und "Meetings & Events".

Über Ringhotels:

Die Hotelkooperation Ringhotels e.V. wurde am 25. Januar 1973 ins Leben gerufen. Ziel der Gründer war es, einen Gegenpol zu den großen internationalen Hotelgesellschaften auf dem deutschen Markt zu bilden. Drei Einkaufsgenossenschaften, genannt "Einkaufsringe", aus Niedersachsen, Baden-Württemberg und Niederbayern schlossen sich zu einer Hotelkooperation zusammen. So entstand der Name "Ringhotels".

Von den Alpen bis an die See vereinigt die Kooperation Ringhotels in ganz Deutschland. Das Motto der Ringhotels "Echt HeimatGenuss erleben" ist Programm. Eine private, sehr persönliche Führung, lokaltypisches Ambiente und eine hervorragende Küche zeichnen die Mitgliedshotels aus.

In nahezu fünf Jahrzehnten ist es der Hotelkooperation gelungen, sich nachhaltig auf dem deutschen Markt zu etablieren und weiterzuentwickeln. Unter den meist familiengeführten Betrieben finden sich professionelle Tagungshotels ebenso wie familienfreundliche Ferienhotels, moderne Wellness-Oasen und Cityhotels für Städtereisen.

Die Hotelkooperation listet historische Mitgliedshotels zusätzlich unter dem Markennamen "Gast im Schloss". Hier müssen die historischen Herrenhäuser oder Schlosshotels weitere Kriterien erfüllen. Unter dem Dach der neuen Zweitmarke "HeimatGefühl by Ringhotels" finden sich kleinere Hotels und Landgasthöfe, die in einem besonderen Maße "HeimatGefühl" vermitteln.

Ringhotels e.V. (www.ringhotels.de) ist Mitglied der "Global Alliance of Private Hotels". Zu dieser globalen Allianz gehören außerdem die Hôtels de Charme et de Caractère (www.hotels-charme.com), die Naturidyll Hotels (www.naturidyll.com), die Petit Hotels (www.petithotel.se), die Small Danish Hotels (www.smalldanishhotels.dk), die Golden Chain Hotels (www.goldenchain.com.au), die Asure Hotelgruppe (www.asurestay.com) sowie die Classic Norway Hotels (www.classicnorway.com)

