AlixPartners baut mit Thomas Stephan Expertise im Financial-Services-Bereich weiter aus

Das global tätige Beratungsunternehmen verstärkt sein Team mit Thomas Stephan als erfahrenem Senior Director.

Das Financial-Services-Team der globalen Beratung wuchs zum Juli 2019 mit Thomas Stephan um einen profilierten Experten im Bereich digitaler und operationaler Transformation der Finanzindustrie. Der Diplom-Ingenieur und -Kaufmann, der nun bei AlixPartners als Senior Director tätig ist, verfügt über mehr als 20 Jahre internationaler Erfahrung im Bereich Banking. Dabei war Thomas Stephan sowohl auf Industrie- als auch auf Beratungsseite tätig, zuletzt als Head IT Wealth Management & Advisory bei der Bank Julius Bär. Zuvor verantwortete er unter anderem als Transition Principal bei Hewlett Packard die strategische Entwicklung der gesamten EMEA-Region und übernahm bei Barclaycard Germany und Barclays Wealth UK verschiedene Management-Positionen. Mehr als zehn Jahre war Thomas Stephan außerdem bei der Unternehmensberatung Accenture tätig. Er verfügt über herausragende strategische und operative Kompetenzen. Schwerpunkte seiner Expertise liegen in Transformation, Outsourcing, M&A sowie IT-Enterprise-Architektur und Interimsmanagement.

"Die Digitalisierung der Finanzindustrie stellt die gesamte Branche vor signifikante Herausforderungen. Neue Technologien, verschärfte Regulatorik, Kostendruck und die wachsende internationale Vernetzung erfordern ein Umdenken von Unternehmen und Institutionen", sagt Andreas Rüter, Deutschland-Chef von AlixPartners. "Unser neuer Senior Director Thomas Stephan vereint außerordentliches Fachwissen über IT- und Transformationsprozesse mit einer mehr als 20-jährigen Kenntnis der Finanzindustrie. Ich freue mich, dass wir mit seinem Wechsel zu AlixPartners diese Bereiche weiter ausbauen können. Ziel unseres kontinuierlich wachsenden Financial-Services-Teams ist es, Unternehmen bestmöglich zu unterstützen, proaktiv auf aktuelle Herausforderungen und strukturelle Umbrüche zu reagieren."

Über AlixPartners

Die global agierende Beratung AlixPartners steht für die ergebnisorientierte Unterstützung namhafter Mandanten bei zeitkritischen und komplexen Transformations- und Ertragssteigerungsprogrammen. Tiefgreifende Branchenexpertise und funktionale Kompetenz sowie die Kenntnis der Hebel erfolgreicher Restrukturierungen ermöglichen es AlixPartners, den Wandel von Groß- und mittelständischen Unternehmen zielgerichtet zu begleiten.

Vom "manager magazin" und der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management & Beratung (WGMB) wurde AlixPartners 2018 als bestes Beratungsunternehmen im Bereich Restrukturierung & Transformation ausgezeichnet. Mit etwa 1.600 Mitarbeitern ist AlixPartners weltweit in mehr als 25 Büros vertreten. AlixPartners-Berater arbeiten an herausfordernden Projekten, die die Zukunft von Unternehmen maßgeblich beeinflussen, oft in kritischen Situationen, bei denen viel auf dem Spiel steht - when it really matters. www.alixpartners.com

