Erstaunliche Entwicklungen im Gesundheitswesen auf der erfolgreichen IDTechEx-Konferenz Healthcare Sensor Innovations 2019 vorgestellt

Cambridge, England

Healthcare Sensor Innovations, ein brandneues Event, das von IDTechEx, einem Marktintelligenz- und Event-Unternehmen ausgerichtet wurde, fand letzte Woche vor vollen Reihen in Cambridge, Großbritannien, statt. Die Veranstaltung, die vom 25. bis 26. September 2019 im Gillespie Centre von Clare College stattfand, konzentrierte sich auf die Verwendung von Wearables und Sensoren für die Point-of-Care-Diagnose und kontinuierliche Überwachung von Gesundheit und Wohlbefinden von Einzelpersonen.

Von IDTechEx-Analysten kuratiert, nahmen 40 Redner an der Konferenz teil und sprachen Themen wie tragbare Geräte und Sensoren im Gesundheitswesen an. Die Hauptreferenten von GlaxoSmithKline, Boston Scientific, Smith & Nephew, Centre for Process Innovation und Maxim Integrated erklärten die Bedeutung von Datenanalyse, Validierung und Wert in der Entwicklung von neuen Sensortechnologien für die Verwendung im Gesundheitswesen.

Bedeutende Möglichkeiten wurden auf der Konferenz sehr intensiv behandelt. Unternehmen nutzen neue Formfaktoren der Elektronik - wie dehnbare Sensoren - zur Erstellung von erhöhtem Nutzerkomfort, die auch fortlaufende verwertbare Daten liefern.

Etwa 180 Teilnehmer aus der Pharma-, Medizingeräte-, Elektronik- und Materialbranche trafen sich bei der zweitägigen Veranstaltung, die das Fassungsvermögens des Veranstaltungsortes voll ausschöpfte. Zu den bei der Konferenz vertretenen Firmen gehörten Dupont, AnalogDevices, Huawei, Samsung, Baxter und Philips. Das Galadinner wurde in der Great Hall von Clare College aus dem 17. Jahrhundert mit 75 Konferenzteilnehmern abgehalten.

Die Veranstaltung hatte auch eine ausverkaufte Tischmesse. Dreizehn Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf gedruckter/flexiber/dehnbarer Elektronik, Medikamentendosierung, medizinischen Klebstoffen, Biosensoren und Produktentwicklung informierten die Teilnehmer der Konferenz über ihre Produkte.

"Wir haben zum Teil dank unserer Forschungsgeschichte, die sich in den letzten zehn Jahren auf diese Technologien konzentriert hat, erfolgreich eine brandneue Konferenz im Bereich von Sensoren für das Gesundheitswesen ins Leben gerufen. IDTechEx's Erfahrung in diesen Branchen hat es uns ermöglicht, die wichtigsten Akteure aus unserem umfassenden Netzwerk zusammenzuführen", so Dr. Nadia Tsao, Senior Technology Analyst und Organisatorin der Event-Berichte. "Die Allgegenwart von Mobiltelefonen sowie miniaturisierter und flexibler Elektronik bedeutet, dass es nun eine riesige Chance im Bereich des Schnittpunkts von Elektronik und Gesundheitswesen gibt."

Wenn Sie mehr erfahren und in Bezug auf die Veranstaltung auf dem Laufenden bleiben wollen, besuchen Sie bitte: www.HealthcareSensorInnovations.com. Healthcare Sensor Innovations wird im März 2020 in San Jose, USA, und im September 2020 in Cambridge, UK, stattfinden.

IDTechEx lenkt Ihre strategischen Geschäftsentscheidungen durch seine Forschungs-, Beratungs- und Veranstaltungsprodukte, damit Sie von neuen Technologien profitieren können. Weitere Informationen zur Forschung und Beratung von IdTechEx können Sie unter research@IDTechEx.com anfordern oder besuchen Sie www.IDTechEx.com.

