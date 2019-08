IDTechEx Ltd.

Neuer IDTechEx-Bericht zeigt, dass Wearables bei unauffälligem Wachstum jetzt über 50 Milliarden Dollar pro Jahr wert sind

Boston (ots/PRNewswire)

Der neueste Bericht von IDTechEx zu diesem Thema hat ergeben, dass tragbare Technologieprodukte im Jahr 2019 einen Wert von über 50 Milliarden Dollar haben werden. Tatsächlich hat sich die Gesamtmarktgröße seit 2014 verdoppelt und macht Wearables zu einem der beständigsten Märkte für Unterhaltungselektronik in den letzten 5 Jahren. Im Jahr 2019 waren die Schlagzeilen jedoch weniger häufig, die Investitionen sind konzentrierter geworden, und im Allgemeinen ist der Hype um Wearables fast verblasst. Die umfassendste Studie von IDTechEx über Wearable-Technologie untersucht, wie sich dieser Sektor in den letzten Jahren entwickelt hat und wie sich die Dinge im kommenden Jahrzehnt ändern werden. Der Bericht "Wearable Technology Forecasts 2019-2029" ist unter www.IDTechEx.com/wearable zu finden.

Im Bericht wird beschrieben, wie das Wachstum in den letzten fünf Jahren von mehreren wichtigen Produkttypen getrieben wurde, darunter Smartwatches, Geräte zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM), Hörgeräte, Kopfhörer und AR, VR & MR. Der Bericht untersucht jeden dieser Sektoren im Detail und liefert Bewertungen und Marktdaten über alle wichtigen Akteure, die Technologie und die aktuellen Themen für jeden Produktbereich. Darüber hinaus gab es in dieser Zeit viele neue Arten von tragbaren Technologieprodukten, die von neuen Arten elektronischer Hautpflaster über intelligente Kleidung auf der Basis von elektronischen Textilien bis hin zu anderen neuen Formfaktoren für Wearables von intelligenten Schuhen über Ringe bis hin zu Stirnbändern reichen. Bei der Beurteilung von 48 verschiedenen Produkttypen ist der IDTechEx-Bericht einzigartig in seiner Abdeckung aller tragbaren Elektronikprodukte.

Der Bericht betrachtet die Technologielandschaft für Wearables als Summe ihrer Teile. Die Kapitel des Berichts konzentrieren sich auf die einzelnen Produktbereiche innerhalb des viel umfassenderen Themas Wearables. In diesen Produktbereichen lässt sich der umfangreichste Vergleich ziehen, mit diskreten Gruppen von Akteuren, Themen, Technologie und Fortschritt sowie relativ geringen Überschneidungen und Wettbewerb zwischen den Sektoren. Jedes Kapitel des Berichts befasst sich mit einem anderen Sektor, darunter Smartwatch und Fitness-Tracker, Smart-Brillen (einschließlich VR, AR & MR), Hörgeräte (einschließlich Kopfhörer und Hörgeräte), Smart-Clothing und E-Textilien, elektronische Hautpflaster und Übersichten zu verschiedenen anderen Themen. Durch die Erforschung des Themas in den letzten zehn Jahren ist IDTechEx auf Tausende von verschiedenen Unternehmen gestoßen (z. B. durch die Pflege einer Datenbank mit über 1200 Unternehmen), hat mehrere hundert dieser Unternehmen vor Ort besucht, persönliche Gespräche und Telefoninterviews geführt und die wichtigsten Daten aus vielen dieser Gespräche in den Bericht aufgenommen.

Der Ansatz, nach Sektoren zu schauen, aber dann das Gesamtbild zu betrachten, wie diese unter dem Banner "Wearables" einzuordnen sind, zeigt einige sehr interessante Trends der letzten Jahre auf. IDTechEx verfolgt beispielsweise eine Reihe relevanter Metriken, um den "Stand der Branche" zu verstehen, darunter Suchtrends, Patenttendenzen, Investitionsdaten (Finanzierung und Anzahl von Finanzierungsrunden), Anzahl der Produkteinführungen sowie wichtige Umsatz- und Produktversanddaten über jede der 48 im Bericht enthaltenen Produktprognoselinien hinweg. Bei der Aggregierung von Trendindikatoren ist die klare Hype-Kurve für Wearables zu sehen, die 2015 ihren Höhepunkt erreichte und seitdem sinkt. Diese Hype-Kurve korreliert tatsächlich relativ gut mit der Wachstumsrate in der gesamten Branche und stieg zwischen 2014 und 2015 auf einen Wachstumshöchstwert von 36 %, fällt seither aber auf den Bereich von 10-20 % pro Jahr. Trotz des deutlich reduzierten Hypes hat das Wachstum jedoch zu einer Verdoppelung des Jahresumsatzes der Branche in dieser Zeit geführt. Diese Daten sind in der obigen Abbildung zusammengefasst.

Trotz der Verschiebung der Aufmerksamkeit an anderer Stelle stellt der Bericht von IDTechEx fest, dass tragbare Technologieprodukte weiterhin ein ausgezeichnetes nachhaltiges Wachstum verzeichnen und jedes Jahr Milliarden von Dollar an neuen Einnahmen generieren. Weitere Informationen über den Bericht, sein Inhaltsverzeichnis, die Auflistung der genannten Unternehmen, Prognosedatenbanken und -methoden, wichtige Erkenntnisse und andere relevante Informationen erhalten Sie auf der Berichtsseite auf der IDTechEx-Website www.IDTechEx.com/wearables oder per E-Mail an research@idtechex.com.

Um mehr über die Wearable Technology-Forschung von IDTechEx zu erfahren, besuchen Sie www.IDTechEx.com/Research/WT. Um mit anderen zu diesem Thema in Kontakt zu treten, besuchen Sie die von IDTechEx Events organisierte Veranstaltung Wearable USA - Applications and Commercialization, vom 20. bis 21. November 2019 in Santa Clara, USA www.WearableUSA.tech.

IDTechEx lenkt Ihre strategischen Geschäftsentscheidungen durch seine Forschungs-, Beratungs- und Veranstaltungsprodukte, damit Sie von neuen Technologien profitieren können. Weitere Informationen zur Forschung und Beratung von IdTechEx können Sie unter research@IDTechEx.com anfordern oder besuchen Sie www.IDTechEx.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/963604/IDTechEx_Wearable_Technology.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/478371/IDTechEx_Logo.jpg

Pressekontakt:

Jessica Abineri

Marketing Assistant

press@IDTechEx.com

+44(0)1223-812300

Original-Content von: IDTechEx Ltd., übermittelt durch news aktuell