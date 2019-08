IDTechEx Ltd.

IDTechEx prognostiziert einen Markt von 6,1 Milliarden US-Dollar für 3D-Druck-Medizinprodukte

Boston (ots/PRNewswire)

IDTechEx, ein Marktforschungs- und Veranstaltungsunternehmen, das sich auf neue Technologien konzentriert, berichtet, dass der Markt für 3D-gedruckte Medizinprodukte und -pharmazeutika bis zum Jahr 2029 einen Wert von 6,1 Milliarden US-Dollar haben wird. IDTechEx stellt fest, dass dies ein schnell wachsender Markt mit jährlichen Wachstumsraten von bis zu 18 % in bestimmten Teilsegmenten ist.

Weitere Informationen finden Sie im Bericht von IDTechEx: 3D Printing in the Medical and Dental Industry 2019 - 2029 (3D-Druck in der Medizin- und Zahnmedizinindustrie).

Wie IDTechEx bereits berichtet hat, verändert der 3D-Druck die Art und Weise, wie wir personalisierte Medizin anbieten. IDTechEx beschrieb die Hörgeräteindustrie als ein Beispiel für eine Branche, die durch die 3D-Drucktechnologie transformiert wurde - die digitale Präzision des 3D-Drucks hat den Patientenkomfort verbessert und gleichzeitig die Fertigungszeiten verringert. In diesem Artikel werden weitere Beispiele erläutert, wie 3D-Druck die Medizinprodukteindustrie verändern kann.

3D-Druck erzeugt unsichtbare Zahnspangen

Der 3D-Druck in der Zahnmedizin ist ein enorm wachstumsstarker Markt, und eines der profiliertesten Dentalprodukte, die im 3D-Druck hergestellt werden, sind die transparenten kieferorthopädischen Aligner der Marke Invisalign. Diese Zahnspangen werden von Align Technology auf den ProX-SLA-Druckern von 3D Systems hergestellt. Das Produkt von Invisalign ist ästhetisch ansprechend, insbesondere für erwachsene Patienten, die gern möchten, das ihre kieferorthopädischen Vorrichtungen möglichst wenig sichtbar sind. Darüber hinaus hat der Patient mit dieser abnehmbaren Zahnspange keine Schwierigkeiten beim Essen, und die Mundhygiene wird vereinfacht. Obwohl diese Geräte möglicherweise nicht für die Behandlung jedes Patienten geeignet sind, werden sie inzwischen zur Behandlung von fast 6 Millionen Patienten auf der ganzen Welt eingesetzt. Viele Wettbewerber versuchen nun, von diesem großen und wachsenden Markt zu profitieren.

3D-Druck ermöglicht erschwingliche Prothetik für heranwachsende Kinder

Eine inspirierende Bewegung, die im Entstehen begriffen ist, ist der Einsatz von 3D-Druck, um erschwingliche Prothesen für Kinder zu schaffen. Herkömmliche Prothesen können zwischen 5.000 und 50.000 US-Dollar kosten und eine unüberwindliche finanzielle Herausforderung für Eltern darstellen, da Kinder alle paar Monate eine neue Prothese benötigen. Wohltätigkeitsorganisationen wie e-NABLE verwenden jetzt 3D-Druck, um Hände und Arme aus Open-Source-Designs zu erstellen, um Eltern auf der ganzen Welt diese Last abzunehmen. Nicht nur sind die Prothesen erschwinglich, sondern die Vorlaufzeiten werden im Vergleich zum langwierigen Anpassungsprozess traditioneller Prothesen verringert. Während diese Anwendung nur einen begrenzten Beitrag zum Gesamtmarktwert leistet, so besteht doch ein erheblicher unerfüllter Bedarf im Bereich der Prothetik, der durch die 3D-Drucktechnologie gedeckt werden soll.

IDTechEx hat eine Reihe von Marktforschungsberichten zur 3D-Druck-Technologie und ihren Anwendungen veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.IDTechEx.com/research/3D.

Um Beziehungen aufzubauen, besuchen Sie uns bitte auf der IDTechEx Show! USA, die am 20. und 21. November 2019 im Santa Clara Convention Center in Kalifornien stattfinden wird. Bei dieser Veranstaltung werden die neuesten Technologien präsentiert und gleichzeitig werden sieben Konferenzen und eine Ausstellung durchgeführt, die Themen wie Elektrofahrzeuge, Energiespeicherung, Graphen, das Internet der Dinge, gedruckte Elektronik, Sensoren und tragbare Technologie abdecken werden. Bitte besuchen Sie www.IDTechEx.com/USA, um mehr zu erfahren.

IDTechEx lenkt Ihre strategischen Geschäftsentscheidungen durch seine Forschungs-, Beratungs- und Veranstaltungsprodukte, damit Sie von neuen Technologien profitieren können. Weitere Informationen zur Forschung und Beratung von IdTechEx können Sie unter research@IDTechEx.com anfordern oder besuchen Sie www.IDTechEx.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/478371/IDTechEx_Logo.jpg

Pressekontakt:

Jessica Abineri

Marketing Assistant

press@IDTechEx.com

+44(0)1223 812300

Original-Content von: IDTechEx Ltd., übermittelt durch news aktuell