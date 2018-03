Der IDTechEx Forschungsbericht über neue Robotik und Drohnen bietet eine globale und umfangreiche Bewertung

Boston (ots/PRNewswire) - Roboter werden befreit, mobil, kollaborativ und zunehmend intelligenter und geschickter. Sie kommen aus ihren traditionellen Festungen heraus und bringen Automation zu bisher unzugänglichen Aufgaben. In ihrem jüngsten Bericht "New Robotics and Drones 2018-2038: Technologies, Forecasts, Players" (Neue Robotik und Drohnen 2018 -2038: Technologien, Vorhersagen, Spieler) bietet IDTechEx-Forschung eine globale, umfassende und detaillierte Bewertung von Robotik- und Drohnentechnologien sowie Märkten. Besonders wichtig ist es, dass dieser Bericht erklärt, was die entstehende "neue" Robotik ist und warum Robotik jetzt kommerzialisiert wird.

Der Bericht verdeutlicht, wie sich die Welt der Robotik und Drohnen ändert. Industrielle Roboterarme erleben eine Wachstumsspirale dank der Automation in China. Dieser Trend mit einigen "Aufs und Abs" wird die kurz- bis mittelfristige Zukunft des Marktes bestimmen. Die Technologie für Roboterarme wird ihr Eindringen in neue Märkte weiter fortsetzen, getrieben durch die Verbreitung von kollaborativen, chirurgischen und melkenden Armen. Dies ist aber nur ein Teil des Bildes Parallel zu den traditionellen Robotern entsteht eine neue Klasse von Robotern. Diese neuen Roboter und Drohnen werden ihre Vorherrschaft mittelfristig ausbauen, während sie auf lange Sicht eine Vielzahl von Branchen transformieren werden. Dank dieser neuen Roboter und Drohnen wird der ganze Markt laut Voraussagen von IDTechEx in den nächsten 10 bis 20 Jahren um einen Faktor von 3 bzw. 7 anwachsen.

"New Robotics and Drones 2018-2038: Technologies, Forecasts, Players" ist einzigartig in seiner Gründlichkeit und seinem Umfang. Der Bericht betrachtet sowohl bestehende als auch entstehende Anwendungen, was industrielle, chirurgische und 3D-druckende Roboter, Rasen mähende Roboter, Verkaufs- und Sicherheitsroboter; landwirtschaftliche- und logistische Roboter sowie Drohnen und viel mehr umfasst. Der Bericht bietet eine Voraussage für die nächsten zwanzig Jahre in Bezug auf Wert und Einheiten in 46 Kategorien und zeichnet ein umfassendes und quantitatives Bild dieser bedeutenden Transformation. IDTechEx wirft einen langen (20-jährigen) Blick voraus, denn ihre Technologie-Landkarte suggeriert, dass viele Anwendungen erst langfristig einen Einfluss haben werden.

Darüber hinaus bietet der Bericht eine fundierte Technologie-Analyse und bewertet Trends von Leistung und Preis bei wichtigen Hardware- und Software-Grundlagentechnologien, während er gleichzeitig wahrscheinliche Technologie-Entwicklungen überdenkt. IDTechEx bietet auch detaillierte Profile der Hauptunternehmen und innovativen Einheiten, die an neuer Robotik und Drohnen arbeiten.

