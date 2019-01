Mohawk Industries, Inc. lädt zur Teilnahme an einer Webkonferenz über das vierte Quartal 2018 ein

Calhoun, Us-Bundesstaat Georgia (ots/PRNewswire) - Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das vierte Quartal 2018 lädt Sie Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) zur Teilnahme an einer Webkonferenz ein, die live am Freitag, d. 8. Februar 2019, um 11 Uhr (EST) übertragen wird.

Betreff: Webkonferenz zu den Ergebnissen von Mohawk Industries, Inc. für das vierte Quartal 2018. Wann: 8. Februar 2019 11:00 Uhr EST Wo: www.mohawkind.com Wählen Sie "Investor Information" aus. Wie: Live über das Internet - Melden Sie sich einfach unter der obigen Adresse im Internet an oder wählen Sie sich 1-800-603-9255 ein: (USA/Kanada) 1-706-634-2294 (International) 1-253-237-1879 (International) Konferenz-ID: 8594256

Mohawk Industries ist global führender Hersteller von Bodenbelägen für Wohn- und Geschäftsanwendungen weltweit. Mohawks vertikal integrierte Herstellungs- und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichen, Keramikfliesen, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Unsere branchenführenden Innovationen haben Produkte und Technologien hervorgebracht, die unsere Marken auf dem Markt differenzieren und alle Um- und Neubauanforderungen erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step und Unilin. In den letzten zehn Jahren konnte Mohawk sein Geschäft von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Bodenbelagsunternehmen ausbauen, mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den USA.

Für diejenigen, die zum festgelegten Zeitpunkt an der Webkonferenz nicht teilnehmen können, kann die aufgezeichnete Webkonferenz bis einschließlich zum 8. März 2019 auf der Website für Investor Relations oder durch Wählen von 1-855-859-2056 (USA/Kanada) bzw. 1-404-537-3406 (international/lokal) und Eingabe der Webkonferenz-ID 8594256 abgerufen werden.

Pressekontakt:

Mohawk Industries, Inc.

Frank H. Boykin

Chief Financial

706 -624-2695

