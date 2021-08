Alfred Ritter GmbH & Co. KG

Wie kakaofruchtig ist das denn?

CacaoVida: das spritzige Kakaofrucht-Erfrischungsgetränk für den Sommer

Waldenbuch

Dass Ritter Sport seine Fans immer wieder mit innovativen und nachhaltigen Produkten überrascht, ist allgemein bekannt. Dieses Mal aber nicht in quadratischer Form, sondern in der Flasche: Das interne Start-up CacaoVida präsentiert das erste, nachhaltige Kakaofrucht-Erfrischungsgetränk.

Fruchtig, nachhaltig, vegan und einzigartig lecker

Die Produktneuheit von CacaoVida überrascht mit einem fruchtig-spritzigen Geschmack und bietet, vor allem gut gekühlt, ein erfrischend neues Genusserlebnis zu jeder Gelegenheit. Sie besteht aus nur fünf Zutaten: frischem Kakaosaft, der aus dem Fruchtfleisch der Kakaofrucht gewonnen wird, einem leckeren Teeaufguss aus getrocknetem Kakaofruchtfleisch, Wasser, etwas Kohlensäure und ein wenig Zucker - ¡sonst nada! Mit nur 5 Gramm pro 100 Milliliter enthält das CacaoVida Kakaofrucht-Erfrischungsgetränk deutlich weniger Zucker als die meisten herkömmlichen zuckerhaltigen Getränke.

CacaoVida, das Start-up für die neue Art des Kakaogenusses

Innovationskraft, Lebensfreude, Natürlichkeit und Nachhaltigkeit zeichnen CacaoVida aus. Im Fokus der Produktentwicklung steht die ganzheitliche Verwertung der Kakaofrucht. Bisher wurden vor allem die Kakaobohnen verarbeitet, das Fruchtfleisch und der Saft der Kakaofrucht jedoch nicht. Unter dem Motto "Upcycling Cacao" will das neue Ritter Sport Start-up das nun ändern und verwendet für sein innovatives Erfrischungsgetränk einen Teeaufguss aus dem getrockneten Fruchtfleisch und den frischen Kakaosaft, der fruchtig-süß schmeckt. Auf der Ritter Sport eigenen Kakaoplantage El Cacao in Nicaragua wird das leckere Naturprodukt bei der Fermentation der Kakaobohnen aufgefangen, gefiltert, pasteurisiert und von dort zur Weiterverarbeitung nach Deutschland gebracht.

Die Kakaofrüchte für CacaoVida kommen zu 100 Prozent von El Cacao. So sind ein nachhaltiger Anbau und die transparente Herkunft garantiert. Übrigens: Bis vor einem Jahr waren in der EU nur die Bohnen der Kakaofrucht als Lebensmittel zugelassen. Dabei ist der Kakaosaft ein natürliches, gesundes Multitalent, das ab sofort als innovatives Erfrischungsgetränk für ein ganz neues Kakaoerlebnis sorgt.

Lust auf die einzigartige kakaofruchtige Erfrischung? Das CacaoVida Kakaofrucht-Erfrischungsgetränk ist in umweltfreundlichen Mehrweg-Glasflaschen einzeln (VK-Preis 2,30 Euro / 0,33l) oder im Fourpack in den Ritter Sport Schokowelten in Waldenbuch und Berlin sowie online auf cacaovida.com erhältlich.

Über CacaoVida und die Alfred Ritter GmbH & Co. KG

CacaoVida ist ein internes Start-up der Alfred Ritter GmbH & Co. KG, das sich unter dem Motto "Upcycling Cacao" die ganzheitliche Verwertung der Kakaofrucht zum Ziel gesetzt hat. Das 1912 gegründete Familienunternehmen Ritter mit Hauptsitz im schwäbischen Waldenbuch bezieht als erster und bislang einziger großer Tafelschokoladenhersteller für das gesamte Sortiment, das die Marken Ritter Sport und Amicelli umfasst, ausschließlich zertifiziert nachhaltigen Kakao. Im mittelamerikanischen Nicaragua betreibt das Unternehmen eine eigene Kakaofarm. Auf rund 1.200 Hektar wird dort Kakao im nachhaltigen Agroforstsystem angebaut.

