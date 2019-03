IFEMEDI

Aktuelle Studie belegt: Pycnogenol® schützt vor wiederkehrenden Thrombosen

Wiederkehrende Thrombosen sind häufige Spätkomplikationen einer tiefen Venenthrombose. Bis zu 60 Prozent aller Patienten erkranken innerhalb der nächsten 15 Jahre mit der thrombotischen Erstdiagnose an einem PTS, auch dann, wenn eine adäquate Behandlung mit einem Medikament zur Hemmung der Blutgerinnung erfolgte. Eine neue Studie mit über 800 Thrombose-Patienten konnte jetzt überzeugend belegen, dass die langfristige Einnahme eines französischen Meereskiefernrindenextraktes (Pycnogenol®) das Risiko für Spätkomplikationen signifikant deutlicher reduziert als die Medikation mit ASS oder Thrombozytenaggregationshemmern, die die Fähigkeit der Verklumpung von Blutplättchen herabsetzen - und das bei sehr guter Verträglichkeit.

In der aktuellen Studie mit 815 Studienteilnehmern, die an einer Venenthrombose erkrankt waren, wurde die Effizienz unterschiedlicher schulmedizinischer und naturheilkundlicher Therapieoptionen auf das Auftreten wiederkehrender Thrombosen untersucht. Die in fünf Gruppen aufgeteilten Patienten erhielten über sechs Jahre entweder ASS, einen chemischen Thrombozytenaggregationshemmer, Pycnogenol® oder Placebo. Außerdem befolgten alle Studienteilnehmer eine Standard-Routine einschließlich der Verwendung von Kompressionsstrümpfen, einer Gewichtskontrolle und regelmäßiger Bewegung.

Insgesamt traten nach der langjährigen Einnahme des französischen Meereskiefernextraktes deutlich weniger thrombotische Ereignisse auf als in den anderen Testgruppen. Diese Studie zeigt, dass Pycnogenol® das Risiko der Spätkomplikationen signifikant besser senken kann als ASS, was insbesondere bei der häufigen Problematik einer ASS-Intoleranz sehr wichtig ist. Pycnogenol® wurde von allen Patienten sehr gut vertragen.

Diese neue Studie bestätigt weitere aktuelle Studien, die die präventive und therapeutische Wirksamkeit von Pycnogenol® für die Venengesundheit belegen. Unter anderem zeigte eine Untersuchung aus dem Jahr 2018, dass die Supplementierung mit Pycnogenol® das Risiko von Ödemen, einem Hauptrisikofaktor für tiefe Venenthrombosen, deutlich senkt.

Der patentierte Extrakt der französischen Meereskiefer Pinus pinaster (Pycnogenol®) hat sich auch in der Therapie der chronischen venösen Insuffizienz (CVI) bewährt. Die CVI entsteht durch einen erhöhten Druck in den Beinvenen, der u.a. durch den Verschluss tiefer Venen (sogenannte Phlebothrombosen), mangelndem Gegendruck der Unterschenkelmuskulatur sowie Fehlfunktion der Venenklappen gefördert wird.

In mehr als 25 Studien wurde die Effektivität von Pycnogenol® auf die Venengesundheit und insbesondere auf die CVI bestätigt. Auch konnte in klinischen und Doppelblind-Vergleichsstudien gezeigt werden, dass Pycnogenol® in der Therapie von Ödemen der unteren Extremitäten sowie CVI wirksamer ist als vergleichbare natürliche (z.B. Rosskastanienextrakt) und schulmedizinische (z.B. Troxerutin) Therapieoptionen.

Synergie der Wirkstoffe für gesunde Venen

Jahrzehntelange Forschungen mit mehr als 420 veröffentlichten Studien zeigen unter anderem nachweislich, dass die in Pycnogenol® enthaltenen Procyanidine im Verbund mit weiteren natürlichen Wirkstoffen aufgrund ihrer starken antioxidativen und entzündungshemmenden Wirkungen die Kapillarwände stärken.

Besonders die Gefäßwände in den kleinsten Blutgefäßen werden gestärkt. Durch die so erhöhte Widerstandskraft gegen den Venendruck sammelt sich weniger Flüssigkeit im Gewebe an. Der Extrakt regt zudem die Blutzirkulation an. Der Extrakt senkt außerdem die Thrombozytenaktivität und reduziert somit das Thromboserisiko.

Die in dem Extrakt enthaltenen Wirkkomponenten sind in hohem Maße bioverfügbar. Durch ihre Synergie verstärkt sich die therapeutische Effizienz im Vergleich zu den Einzelwirkstoffen. Heute ist Pycnogenol® weltweit in mehr als 1.000 Nahrungsergänzungsmitteln, Multivitaminpräparaten und Gesundheitsprodukten enthalten.

Weitere Informationen zu den Studien sind in den Broschüren "Gesunde Venen" und "Pycnogenol für gesunde Gefäße" zusammengefasst. Diese Broschüren sind kostenfrei und ohne Registrierung auf der Pycnogenol®-Website www.pycnogenol.de zum Download verfügbar.

