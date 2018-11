Pycnogenol®, der Extrakt aus der Rinde der französischen Meereskiefer

Der bemerkenswerte Naturstoff Pycnogenol® bietet studiengeprüfte Einsatzgebiete für Herz, Haut und Gelenke / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58664 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/IFEMEDI/Horphag Research" Bild-Infos Download

Oldenburg (ots) - Pycnogenol® ist ein bemerkenswerter Naturstoff, der in den USA längst Marktführer im Segment Nahrungsergänzungen ist und sich mittlerweile auch in Deutschland einen festen Platz in der Naturheilkunde erobert hat.

Der Pflanzenextrakt aus der Rinde der französischen Meereskiefer wurde bereits in den 1960er Jahren in einem Labor in Berlin isoliert. Erste klinische Studien in den 1970er Jahren an Patienten mit venösen Beschwerden zeigten schon damals positive Ergebnisse im Bereich der Ödembildung und Schmerzempfindung.

Heute ist die wissenschaftliche Grundlage sensationell gut: In mehr als 420 Humanstudien wird die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Pycnogenol® bestätigt. Kein Wunder, dass es mittlerweile etwa 1.000 Nahrungsergänzungen, Multivitaminpräparate und medizinische Kosmetika überall auf der Welt mit diesem einzigartigen Naturstoff gibt.

Pycnogenol® - Multitalent für die Gesundheit

Pycnogenol® setzt sich zusammen aus wertvollen Procyanidinen, antioxidativen Pflanzensäuren, Bioflavonoiden und aktiven Metaboliten, die gemeinsam die Grundlage für das effektive antientzündliche Wirkprofil bilden. Die Kombination dieser aktiven Vitalstoffe in dem einzigartigen Extrakt ist heute ein Goldstandard in der natürlichen Prävention und Therapie von vor allem altersbedingten Erkrankungen.

Insbesondere die antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften werden wirkungsvoll in den relevantesten Einsatzgebieten der Kardiologie, Dermatologie und Orthopädie geschätzt.

Studiengeprüfte Einsatzgebiete für Herz, Haut und Gelenke

Pycnogenol® ist ein besonders starkes Antioxidans. Seine Wirkung ist sogar 20-mal stärker als Vitamin C und 50-mal wirksamer als Vitamin E. Es fängt aggressive freie Radikale im Körper ab, die u.a. Venenschwäche und Krampfadern, Bluthochdruck und andere Herz-Kreislauf-Leiden, Augenerkrankungen, Gelenk- und Gedächtnisprobleme, aber auch eine faltige und graue Haut begünstigen.

Pycnogenol® stärkt zusätzlich das Immunsystem. Auch aufgrund seiner stark entzündungshemmenden Wirkung sowie der Neusynthese von Kollagen und Hyaluronsäure sowie der Weitung und Stärkung der Blutgefäße wird Pycnogenol® bei chronisch entzündlichen Erkrankungen, Haut- und Augenerkrankungen, in der Kardiologie und Orthopädie eingesetzt.

Pycnogenol® ist vielleicht der Freie-Radikalen-Fänger der Zukunft und kann präventiv gesunden Menschen helfen, länger gesund zu leben.

Weitere Details z.B. über die Indikationen, Präparate, Studienlage und Wirkweise von Pycnogenol® lesen Sie bitte hier: www.pycnogenol.de

