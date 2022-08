SodaStream

Mit Abstand auf Platz 1: SodaStream DUO ist Testsieger im großen Trinkwassersprudler-Test von ÖKO-TEST

SodaStream DUO erhält im Praxistest des unabhängigen Verbraucher:innenmagazins als einziges Gerät Gesamturteil "sehr gut"

SodaStream TERRA teilt sich mit Auszeichnung "gut" Platz zwei

Testergebnisse belegen Produktqualität von SodaStream und Orientierung an Verbraucher:innenbedürfnissen

AND THE WINNER IS - die SodaStream DUO! Im großen Trinkwassersprudler-Praxistest von ÖKO-TEST hat sich das bewährte SodaStream Produkt durchgesetzt. Das für seine Unabhängigkeit bekannte und unter Verbraucher:innen in ganz Deutschland geschätzte Magazin hat sieben Wassersprudler u. a. auf ihre Handhabung, Sicherheit und Verarbeitung getestet. Dabei kürte ÖKO-TEST die neueste Wassersprudler-Generation DUO des weltweit führenden Wassersprudlerherstellers SodaStream zum Testsieger und vergibt ihr allein das Gesamturteil "sehr gut": "[Das Allroundmodell] Sodastream DUO überzeugte im Test in fast allen Bereichen und schafft es ohne Beanstandung bei der Handhabung und Performance durch die Praxisprüfung."1 Julian Hessel, Marketing Director SodaStream Deutschland und Österreich: "Ein Spitzenergebnis für unser Spitzenprodukt - dass die SodaStream DUO von ÖKO-TEST auf Platz 1 gewählt wurde, ist erneut ein Beleg dafür, dass wir ein Gerät entwickelt haben, das auf die Bedürfnisse der Verbraucher:innen zugeschnitten ist. Wir freuen uns sehr darüber und auch, dass die SodaStream TERRA ebenfalls super abgeschnitten hat!" Der kompakte Sprudler TERRA teilt sich mit einem Gesamturteil "gut" zusammen mit anderen Modellen den zweiten Platz.

Seit 35 Jahren testet ÖKO-TEST jeden Monat gleichartige Alltagsprodukte verschiedener Hersteller in umfassenden Labor- und Praxistests auf ihre Inhaltsstoffe und ihren Nutzen.2 Im aktuellen Trinkwassersprudler-Test wurden im Labor sieben Wassersprudler hinsichtlich technischer und praxistauglicher Kriterien untersucht, darunter fünf, die ausschließlich Kunststoffflaschen sprudeln, und zwei, die darüber hinaus auch mit Glasflaschen kompatibel sind. Augenmerk wurde u. a. darauf gelegt, wie sicher die Geräte stehen, wie einfach sich die Flasche einsetzen und der Kohlensäurezylinder austauschen lassen und ob die Kunststoffflaschen spülmaschinengeeignet sind. Außerdem wurde das gesprudelte Wasser auf Schwermetalle und eventuelle Abgaben von Weichmachern und Acetaldehyd durch die Flaschen überprüft.

Testsieger SodaStream DUO

"Sehr gut" und damit Testsieger - so das Urteil der ÖKO-TEST-Jury über die SodaStream DUO, sowohl in der Praxisprüfung als auch bei der Untersuchung des gesprudelten Wassers. Insbesondere ihr duales System hat überzeugt und der SodaStream DUO das Prädikat als universell einsetzbarer Alltagshelfer verliehen: "Das Allroundmodell kann mit Glas- und Kunststoffflaschen betrieben werden. Beide sind im Lieferumfang enthalten und spülmaschinentauglich."3 "Ihr duales System ist völlig zu Recht einer der größten Pluspunkte der SodaStream DUO", sagt Julian Hessel: "Beide Flaschen haben außerdem ein Füllvolumen von 1 Liter und sorgen für noch mehr Flexibilität und Freiheit im Alltag." Doch das ist längst nicht alles: Die DUO überzeugt zudem durch die SodaStream Quick-Connect-Zylinder-Technologie - die das Einsetzen des Zylinders wesentlich vereinfacht.

SodaStream TERRA mit Gesamturteil "gut"

Auch die SodaStream TERRA bringt dank der Quick-Connect-Zylinder-Technologie einen deutlich erhöhten Bedienungskomfort mit sich. Sie wurde von ÖKO-TEST mit "gut" bewertet und liegt damit im Gesamtranking im oberen Mittelfeld. Das Praxislabor hat sowohl an der Handhabung als auch bei der Performance nichts auszusetzen. Das Magazin beschreibt den Wassersprudler als "den Kompakten": "Er überzeugt optisch durch sein kompaktes Design, bei dem die eingeklickte Flasche halb im Korpus verschwindet und nicht frei hängt wie bei vergleichbaren Modellen. Das wirkt insgesamt etwas stabiler und sicherer. Die Kunststoffflaschen von Sodastream dürfen als einzige in die Spülmaschine. [...] Gesamturteil gut."4

Unter den Top 3 der bekanntesten Gütesiegel

Julian Hessel ergänzt: "Wir sind mächtig stolz auf das großartige ÖKO-TEST-Ergebnis und insbesondere auf den 1. Platz unserer SodaStream DUO. Deshalb werden wir ab sofort auch das Gütesiegel von ÖKO-TEST in unsere Kommunikation rund um die DUO einbinden." ÖKO-TEST zählt in Deutschland zu den Top 3 der bekanntesten Gütesiegel aus dem Bereich Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit.5 Die Verbraucher:innen vertrauen darauf: "In einer Umfrage in 2019 gaben 78 % aller Befragten an, dass Testsiegel die Kaufentscheidung erleichtern",6 erklärt der Marketing Director. Dem Siegel von ÖKO-TEST kommt dabei noch mal eine ganz besondere Bedeutung zu, denn es wurde von knapp einem Drittel aller Teilnehmenden bei der Frage genannt, auf welche Siegel sie beim Kauf von Lebensmitteln achten.7 "Der Testsieg der DUO ist also auch eine gute Nachricht für den Handel, denn die Verbraucher:innen werden dank des ÖKO-TEST-Gütesiegels noch einmal mehr zu SodaStream und der SodaStream DUO greifen, als sie es ohnehin schon tun", weiß Julian Hessel.

Über SodaStream:

SodaStream® ist eine Marke der SodaStream GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. 1994 brachte das Unternehmen den ersten Trinkwassersprudler in Deutschland auf den Markt. Außer im heimischen Markt vertreibt der Weltmarktführer seine Produkte in 46 weiteren Ländern. Weltweit sprudeln Millionen von Haushalten ihre Getränke mit SodaStream selbst. Dank moderner Wassersprudler mit spülmaschinenfesten Glaskaraffen und vielfältigen Innovationen im Getränkebereich ist SodaStream seit Jahren Marktführer auf seinem Gebiet. Die Produkte wurden bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem durch Stiftung Warentest und Öko-Test. Weitere Informationen stehen unter www.sodastream.de und www.facebook.com/SodaStreamDeutschland zur Verfügung.

