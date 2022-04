SodaStream

Zum Earth Day: SodaStream startet spektakuläre Kampagne zum Schutz von 1 Million Meeresschildkröten und holt Baywatch-Ikone David Hasselhoff an Bord

Tel Aviv/Frankfurt am Main (ots)

SodaStream spendet für jeden im April verkauften Wassersprudler an NGO "SEE Turtles"

Einzigartiges Augmented-Reality-Erlebnis, bei dem jeder seine eigene, personalisierte virtuelle Baby-Meeresschildkröte retten kann

SodaStream DUO und SodaStream BIO - der nachhaltige Weg zur Herstellung von umweltfreundlichen kohlensäurehaltigen Getränken zu Hause

SodaStream hat seine Kampagne zum Earth Day 2022 zusammen mit Baywatch-Star David Hasselhoff gestartet. Dabei bleibt die weltweit führende Wassersprudlermarke ihrer Nachhaltigkeits-DNA treu und verbreitet in typischer SodaStream-Manier eine weitere, wichtige Botschaft für den Schutz der Umwelt, die gleichzeitig eine humorvolle Hommage an die Kultserie Baywatch darstellt. Ähnlich wie in der Serie schlüpft David Hasselhoff in seine populäre Rolle als Rettungsschwimmer. Dieses Mal macht er jedoch darauf aufmerksam, wie man sich für Meeresschildkröten einsetzen und diese schützen kann.

Hier geht's zum Kampagnen-Video.

Im Rahmen der langjährigen Mission von SodaStream, Einwegplastikmüll zu reduzieren und zu verhindern, dass dieser im Meer landet, hat sich SodaStream mit "SEE Turtles" zusammengetan - einer NGO, die sich weltweit für den Schutz von Meeresschildkröten einsetzt. Meeresschildkröten sind wichtige Lebewesen in den Ozeanen, ohne die das natürliche Gleichgewicht im Meer gestört werden könnte. Mit dieser Kampagne gibt SodaStream bekannt, für jeden weltweit im April verkauften Wassersprudler eine Baby-Meeresschildkröte zu retten.* "Weil es Teil unseres Versprechens an die Umwelt und SodaStreams Verantwortung gegenüber unserem Planeten ist, suchen wir immer nach Möglichkeiten, etwas besser zu machen", kommentiert Karin Schifter-Maor, Global CMO von SodaStream: "In diesem Jahr haben wir einen weiteren Schritt in diese Richtung unternommen, und zwar mit unserer bisher größten Kampagne zum Earth Day, die sich über den gesamten Monat April erstrecken wird, sodass wir bei SodaStream tatsächlich den 'Earth Month' zelebrieren. Mit dieser 360°-Kampagne fordern wir die Menschen nicht nur auf, die Ozeane vor Einwegplastikmüll zu bewahren, sondern geben ihnen auch die Möglichkeit, gefährdete Baby-Meeresschildkröten auf der ganzen Welt zu retten."

David Hasselhoff und NGO "SEE Turtles" begeistert

"Ich fühle mich geehrt, mit SodaStream im Rahmen seiner Kampagne für den Umweltschutz zusammenzuarbeiten und auf die Bedrohung der Meeresschildkröten und unserer Strände aufmerksam zu machen. Dies ist eine Sache, an die ich zutiefst glaube. Ich hoffe, dass wir weltweite Aufmerksamkeit für dieses Problem schaffen können, und bin begeistert, Teil dieser wunderbaren Initiative zu sein. SodaStream rockt!", sagt David Hasselhoff: "Die SodaStream-Kampagne zum Earth Day wird entscheidend dazu beitragen, die Aufmerksamkeit der Welt darauf zu lenken, wie wichtig es ist, den Schutz der Umwelt sicherzustellen. Jeder von uns muss seinen Teil dazu beitragen, eine nachhaltige Welt zu schaffen. Gemeinsam können wir ein starkes Fundament dafür bilden, die drohende Gefahr abzuwenden. Schweigen ist keine Option." "'SEE Turtles' ist ebenfalls begeistert, mit SodaStream zusammenzuarbeiten, um Baby-Meeresschildkröten auf der ganzen Welt zu retten und weniger Plastikmüll zu verursachen", so Brad Nahill, CEO von "SEE Turtles". "Durch unser 'Billion Baby Turtles'-Programm werden diese Mittel regionale Schutzprogramme an mehr als 20 wichtigen Niststränden in 16 Ländern unterstützen."

Weitere Aktionen des Unternehmens zum Earth Day

SodaStream hält an seinem Commitment des vergangenen Earth Days fest, bis 2025 weltweit 78 Milliarden und in Deutschland 28,5 Milliarden Einwegplastikflaschen einzusparen. Als zusätzliche Unterstützung dieser breit angelegten Kampagne wird SodaStream ein einzigartiges Augmented-Reality-Erlebnis starten, bei dem jeder seine eigene personalisierte virtuelle Baby-Meeresschildkröte retten und ihr dabei helfen kann, den Ozean sicher zu erreichen. David Hasselhoff wird der Erste sein, der die Möglichkeit dieser einzigartigen Begegnung nutzt. Darüber hinaus ermutigt SodaStream seine Mitarbeiter rund um den Globus, ihr persönliches Engagement für die Umwelt auszuweiten, indem sie jüngeren Generationen Gelegenheiten für ehrenamtliche Arbeit, Bildung und die Förderung nachhaltiger Werte bieten.

Mit SodaStream nachhaltig Getränke genießen - auch über den April hinaus

Mit SodaStream gehen Verbraucher den nachhaltigen Weg zur Herstellung umweltfreundlicher kohlensäurehaltiger Getränke zu Hause - und das ohne jeglichen Verzicht. Mit einem Wassersprudler lassen sich bis zu Tausende Einwegplastikflaschen vermeiden, bevor sie überhaupt erst entstehen. Mit der neuesten Wassersprudler-Generation SodaStream DUO können dabei sowohl Glasflaschen als auch Kunststoffflaschen gesprudelt und Einwegplastikflaschen somit nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs eingespart werden. Auch die ergiebigen Sirups von SodaStream helfen, Einwegplastikmüll zu vermeiden, indem sie ganze Sixpacks ersetzen. Darüber hinaus setzt die neue biozertifizierte Sirup-Linie "SodaStream BIO" in puncto Nachhaltigkeit noch weitere Maßstäbe, denn die Sirups kommen völlig plastikfrei in Glasflaschen, die aus mindestens 75 % wiederverwendetem Altglas bestehen. Zudem werden die Sirups in Deutschland abgefüllt und sind vegan. So kann jeder ganz einfach seinen persönlichen Teil zum Umweltschutz beitragen.

*Ein Teil des Erlöses jedes weltweit im April verkauften Wassersprudlers wird an "SEE Turtles" gespendet.

Über SodaStream:

SodaStream®, Teil von PepsiCo®, ist die weltweit führende Wassersprudlermarke. SodaStream ermöglicht Verbrauchern, ihr stets verfügbares Leitungswasser per Knopfdruck jederzeit frisch und nach individuellem Geschmack zu Hause selbst zu sprudeln, ohne dabei auf etwas verzichten zu müssen, und hilft dabei, die Umwelt zu schützen. SodaStream ist gut für dich - gesund, einfach zuzubereiten, leicht zu transportieren - und gut für die Umwelt - eine wiederverwendbare SodaStream-Flasche ersetzt bis zu Tausende Einwegplastikflaschen. Um mehr über SodaStream zu erfahren, besuchen Sie www.sodastream.de und folgen Sie SodaStream auf Facebook, Instagram und YouTube.

Über "SEE Turtles":

"SEE Turtles" ist eine in den USA ansässige gemeinnützige Organisation, die sich für den Schutz von Meeresschildkröten einsetzt, indem sie Naturschutzreisen und Freiwilligeneinsätze sowie Aufklärungsprogramme wie "Billion Baby Turtles" und "Too Rare To Wear" durchführt und die Integration von Meeresschildkröten in die Gemeinschaft fördert. Ihre preisgekrönten Programme tragen dazu bei, Meeresschildkrötenbrut an wichtigen Niststränden auf der ganzen Welt zu retten. "SEE Turtles" arbeitet mit der Tourismusbranche zusammen, um den Handel mit Schildkrötenpanzern zu beenden, und klärt Schüler und Reisende darüber auf, wie sie zur Rettung von Meeresschildkröten beitragen können.

Original-Content von: SodaStream, übermittelt durch news aktuell