Zu Weihnachten Nachhaltigkeit schenken: SodaStream DUO das perfekte Geschenk für dich und die Umwelt

Gutes für sich und andere tun und sich schon im Kleinen dafür einsetzen, die Welt ein Stück weit besser zu machen - das perfekte Geschenk ist das, das genau diesen Geist von Weihnachten widerspiegelt. So etwa die SodaStream DUO, denn mit dem Wassersprudler der neuesten Generation beschenkt man nicht nur sich selbst oder seine Liebsten, sondern auch die Umwelt! Komfort, Flexibilität, Design, Geschmacksvielfalt, Individualität und weniger Einwegplastik zu Hause und unterwegs - selten war ein Produkt praktischer, stylischer und hat mehr Vorteile in sich vereint als die SodaStream DUO, die gleich im Doppelpack sprudelt, nämlich in Glas- und Kunststoffflaschen. Die DUO steht damit für die coole und umweltbewusste Getränkezubereitung der Zukunft, ganz ohne Verzicht! Und was könnte für Sprudelfans ein besseres Geschenk zum Fest sein als prickelnd frischer und immer verfügbarer Genuss in Sekundenschnelle, ohne lästiges Schleppen und der umständlichen Lagerung von Sixpacks oder Getränkekisten, der kostengünstig ist, geschmacklich keine Grenzen setzt und dabei auch noch die Umwelt schont? Kein Zweifel: Mit der SodaStream DUO hat man das perfekte Weihnachtsgeschenk und kann buchstäblich gleich doppelt vor Freude sprudeln.

Millionen von Haushalten schwören auf SodaStream, weil sie wissen: Ein Wassersprudler ist nicht nur eine Art der Getränkezubereitung, sondern auch eine Lebenseinstellung. Denn Selbstsprudeln ist nicht nur praktisch und bequem, sondern auch nachhaltig. Der Zeitpunkt, seine eigenen Trinkgewohnheiten zu hinterfragen und gute Vorsätze in die Tat umzusetzen, ist genau jetzt, denn mit SodaStream lassen sich bis zu Tausende Einwegplastikflaschen einsparen und damit ein aktiver Beitrag zum Schutz unseres Planeten leisten.

Gut für dich, gut für die Umwelt

Die Produkte der weltweit führenden Wassersprudlermarke erfüllen gleich zwei grundlegende Bedürfnisse der Menschen: Convenience und den Wunsch, etwas Gutes für sich und für andere (die Umwelt) zu tun. Wasser selbst aufzusprudeln ist einfach, lässt sich perfekt in den Alltag integrieren und es muss auf nichts verzichtet werden. SodaStream steht für einen nachhaltigen, modernen und coolen Lifestyle im Einklang mit der Natur. Und dieser ist auch ganz im Sinne des Weihnachtsfestes - anderen etwas Gutes zu tun, achtsam miteinander umzugehen und sich schon im Kleinen dafür einzusetzen, dass die Welt ein Stück weit besser wird. Mit der Carbon Trust zertifizierten SodaStream DUO muss dafür jedoch keinerlei Verzicht geübt werden - im Gegenteil sogar: Die DUO steht für absolute Flexibilität und Sprudelwassergenuss überall und zu jeder Zeit.

Erster SodaStream Wassersprudler mit dualem System

Die bereits mehrfach ausgezeichnete und prämierte DUO ist der erste SodaStream Wassersprudler mit dualem System, erstmals ergänzt durch eine neu gestaltete 1-L-Glasflasche und eine wiederverwendbare BPA-freie 1-L-Kunststoffflasche (rund 840 ml Volumen bis zur Fülllinie). Während sich die Glasflasche perfekt für die Nutzung zu Hause eignet, sorgt die praktische und ebenfalls spülmaschinengeeignete Kunststoffflasche zusätzlich für Erfrischung "to go". Nur leicht, medium gesprudelt oder doch eher spritzig - mit der SodaStream DUO kann man Leitungswasser nicht nur jederzeit frisch und sprudelnd genießen, das perfekte Prickeln lässt sich auch ganz individuell dosieren. Und wer sein Sprudelwasser geschmacklich noch etwas aufpeppen möchte, kann dies mit einem der weit über 30 Sirups von SodaStream tun. Doch das ist längst nicht alles: Die neue Wassersprudler-Generation besticht darüber hinaus durch die SodaStream Quick-Connect-Zylinder-Technologie und ihr neues, kompaktes Design.

Noch einfacher, noch stylischer

Ab sofort ist es nämlich noch einfacher, den Kohlensäurezylinder zu wechseln. Mit der DUO stellt SodaStream die Quick-Connect-Zylinder-Technologie vor - ein Mechanismus, der das Einsetzen des Zylinders erheblich vereinfacht. Sprudelliebhaber müssen den Zylinder dank des pinken Zylindersystems nicht mehr einschrauben, sondern können ihn einfach und bequem einsetzen. Das vereinfacht den Zylinderwechsel damit deutlich und sorgt für noch mehr Komfort. Mit nur einem Quick-Connect-Zylinder können bis zu 60 Liter Leitungswasser ganz einfach per Knopfdruck in frisch gesprudeltes Wasser verwandelt werden. Dass die DUO das neue Spitzenprodukt aus dem Hause SodaStream ist, spiegelt sich dabei auch in ihrer Optik wider. Der Sprudler besticht durch ein qualitativ hochwertiges, modernes und vor allem formschönes und zeitloses Design, im edlen Titan-Look oder strahlendem Weiß, und wird nicht zuletzt durch den in glänzendem Edelstahl gehaltenen Korpus zum stylischen It-Piece. Mit einer Gesamthöhe von nur 44 cm ist die DUO zugleich der kompakteste Wassersprudler im SodaStream Sortiment und passt problemlos unter fast jeden Küchenschrank. Die DUO verbindet somit enormen Mehrwert für Konsumenten UND für die Umwelt - noch weniger Schleppen, noch weniger Einwegplastik - und macht sich deshalb auch besonders gut als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum.

