Erfrischung gefällig? - So verlängern Sie Ihren Sommer

Wiesbaden (ots)

Anmoderationsvorschlag: Wechselhaft war er, der Sommer 2021, mit viel Regen und Wind und trotzdem einigen richtig schönen, sonnigen Tagen - vor allem zum Ende hin. Jetzt geht es mit Volldampf voraus in Richtung dunkle Jahreszeit und weil das viele nicht wahrhaben wollen, versuchen sie den ganz persönlichen Sommer zu verlängern. Wie das genau geht, verrät Jessica Martin.

Sprecherin: Sonne auf der Haut, warme Luft und lange Tage - damit ist Schluss! Einige von uns schicken den Sommer aber in die Verlängerung und haben da manch genialen Trick, um sich das Sommerfeeling, zumindest zeitweise, zu bewahren.

O-Ton 1 (Umfrage: Wie verlängern Sie denn den Sommer?, 27 Sek.): (Mann): "Indem man entweder in ein schönes Schwimmbad geht oder in eine Saunalandschaft." (Frau): "Ich höre schöne Sommermusik aus Ländern, wo ich halt im Sommer dann mal war und trage dann auch immer noch meinen Sommerduft." (Mann): "Sich die Sommerfotos anschauen, die Videos aus dem Sommerurlaub und dazu einen Cocktail trinken." (Frau): "Ich höre eigentlich das ganze Jahr, egal ob minus zehn Grad sind, immer mal wieder die Sommerhits." (Mann): "Ja, man kann sich zu Hause in seinen Wintergarten setzen, leckere Cocktails mixen, eventuell einen Eistee zu sich nehmen."

Sprecherin: Es gibt eben so ganz spezielle Düfte, Gerichte oder auch Getränke, die einfach für den Sommer stehen und uns immer wieder an diese tolle Jahreszeit erinnern. Eistee zum Beispiel ist so ein Getränk, das nach purem Sommer schmeckt.

O-Ton 2 (Umfrage: Warum schmeckt Eistee für Sie nach Sommer?, 25 Sek.): (Mann): "Weil ich mit Pfirsich den Sommer verbinde und deswegen einfach Eistee ein Sommergetränk ist." (Kind): "Eistee und Eiswürfel: die schmecken voll nach Sommer!" (Frau): "Sommerlich ist es natürlich schön mit Eiswürfeln drin und dann vielleicht auch irgendwie mixen. Und dann schmeckt das einfach nach Sommer." (Mann): "Weil mich das an meine Oma und meinen Opa erinnert: da durfte ich das nämlich immer heimlich trinken, wenn ich den Sommerferien dort war. Und das fühlt sich dann an wie Sommer."

Sprecherin: Eistee ist für viele DAS Sommergetränk, das man ab sofort ganz einfach machen und so seinen Sommer verlängern kann, so Tim Günther von SodaStream.

O-Ton 3 (Tim Günther, 35 Sek.): "Das geht jetzt wirklich ganz einfach mit unseren neuen Lipton-Eistee-Sirups zum Selbstmischen. Die Sirups gibt's in den beliebten Sorten Zitrone, Pfirsich und der neuen Trendsorte Green Tea und garantieren auch in der kühleren Jahreszeit sonnige Momente. Einfach kaltes Leitungswasser in einem Sprudler von SodaStream aufsprudeln und den Sirup zum Sprudelwasser hinzugeben. So erhält man in Sekundenschnelle einen erfrischenden Durstlöscher. Mit einer Flasche Lipton-Sirups kann man bis zu neun Liter Eistee zubereiten. Das entspricht in etwa der Menge eines klassischen Sixpacks. So spart man sich nicht nur das lästige Schleppen und die Leergutproblematik, sondern vor allem auch jeden Menge Einweg-Plastikflaschen."

Abmoderationsvorschlag: Jeder hat wahrscheinlich so seine kleinen Tricks, um den Sommer zu verlängern - bei vielen sind es aber bestimmte Getränke wie zum Beispiel Eistees und die kann man ab sofort ganz einfach zu Hause machen. Mehr Infos unter sodastream.de.

