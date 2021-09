SodaStream

Der perfekte Durstlöscher zum Selbstmischen mit den Wassersprudlern von SodaStream und den Eistee-Sirups von Lipton

Frankfurt am Main (ots)

Von Amerika, über Europa bis hin nach Asien - Eistee ist in jeder Kultur ein beliebtes Erfrischungsgetränk. Wer Sprudelwasser und Eistee liebt, wird mit den neuen Lipton-Sirups von SodaStream voll auf seine Kosten kommen. Die neuen Sirups machen es nun auch möglich, das weltberühmte Getränk jederzeit griffbereit zuhause zu genießen. Die Sirup-Range umfasst neben den beliebten Lipton Eistee-Sorten Pfirsich und Zitrone auch die Trend-Sorte Green Tea mit fruchtigem Citrus-Geschmack. Die Sirups sorgen auch bei kühleren Temperaturen für sonnige Momente - so wird der Sommer automatisch verlängert.

Mit dieser Produktneuheit revolutioniert SodaStream weiter den Erfrischungsgetränke-Markt und liefert den perfekten Durstlöscher, der in Sekundenschnelle zuhause zubereitet werden kann. Wann immer also der Durst auf ein sommerliches Erfrischungsgetränk ruft: Einfach kaltes Leitungswasser mit einem Wassersprudler von SodaStream aufsprudeln, den Sirup in die dazugehörige Dosierkappe füllen, dem Sprudelwasser hinzugeben und prickelnd frisch genießen!

Als Eistee gemischt sind die Sirups nicht nur lecker, sondern auch praktisch: Handlich, leicht und dank ihrer geringen Größe nehmen sie kaum Platz in der Küche ein. In jeder 440ml Flasche steckt maximaler Geschmack - kalorienarm und ohne künstliche Aroma- und Farbstoffe. Mit nur einer Sirup-Flasche lassen sich bis zu 9 Liter Lipton-Eistee zubereiten.

Mit den Sirups macht man nicht nur sich selbst eine Freude, sondern leistet gleichzeitig auch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Die 9 Liter Ergiebigkeit einer einzigen Sirup-Flasche entspricht in etwa der Getränkemenge eines regulären Sixpacks mit 1,5 Literflaschen - so lassen sich tausende Plastikflaschen einsparen. Allem voran erledigt sich aber das lästige Schleppen von Getränken und die Lagerung von Leergut ganz von selbst.

Original-Content von: SodaStream, übermittelt durch news aktuell