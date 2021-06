Zuhause und unterwegs - Trinken leicht gemacht

SodaStream

Anmoderationsvorschlag: Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sollten wir im Durchschnitt etwa 1,5 Liter pro Tag trinken. Jetzt, im Sommer, wenn es wärmer ist, sollte es natürlich mehr sein. Doch viele von uns haben ziemlich große Probleme, überhaupt die anderthalb Liter zu schaffen - vor allem, wenn man draußen unterwegs ist, wie es aktuell wieder öfter der Fall ist. Jessica Martin berichtet.

Sprecherin: Es ist endlich wärmer in Deutschland und das bedeutet nicht nur, es ist T-Shirt-Wetter, sondern auch, dass man mindestens 1,5 Liter trinken sollte - jeden Tag. Aber viele von uns vergessen das Trinken regelrecht.

O-Ton 1 (Umfrage: Warum vergessen Sie so oft das Trinken?, 21 Sek.): "(Mann): "Weil der Tag natürlich manchmal auch wenig Pausen bereit hält, ne? Und dann hat man vieles im Kopf. Dies, das. Das Handy vibriert, das klingelt. Dann kommt wieder jemand." (Frau): "Ja, also ich arbeite im Büro und wenn ich da am PC sitze, dann verspüre eigentlich gar keinen Durst so wirklich." (Mann): "Weil einfach andere Dinge gerade wichtiger sind und so lange der Körper nicht anfängt zu streiken, glaube ich, denkt man da erst mal nicht dran."

Sprecherin: Das Trinken von Wasser und ungesüßten Tees sollte man in seinen Alltag integrieren. Am besten man trinkt gleich nach dem Aufstehen und vor dem Zubettgehen ein großes Glas. Auch Apps können helfen, sich selbst ans Trinken zu erinnern. Noch schwieriger wird das allerdings, wenn man unterwegs ist.

O-Ton 2 (Umfrage: Wie sorgen Sie dafür, dass Sie immer genügend trinken, wenn Sie unterwegs sind?, 20 Sek.): (Frau): "Ich packe mir eigentlich immer grundsätzlich eine Plastikflasche in den Rucksack oder halt mit ins Auto. Glas auf gar keinen Fall, weil: viel schwerer und kann halt auch kaputt gehen, ne?" (Mann): "Wenn ich jetzt normal mit dem PKW unterwegs bin und ich habe Durst, es gibt so viele Tankstellen und Supermärkte, wo ich anhalten kann." (Frau): "Irgendwie findet man immer irgendwo eine Tankstelle oder einen Supermarkt, wo man dann einkaufen kann."

Sprecherin: Tankstellen und Supermärkte findet man eigentlich überall. Hat man nichts zu trinken dabei, kauft man sich einfach etwas. Der ein oder andere steckt aber auch schon zuhause eine leichtere PET-Flasche für unterwegs ein. Noch einfacher geht es mit der neuen SodaStream DUO, mit der man ab sofort nicht nur flexibler ist, sondern auch die Umwelt schützt, so Tim Günther von SodaStream.

O-Ton 3 (Tim Günther, 34 Sek.): "Mit unserem neuen Wassersprudler DUO kann Leitungswasser ab sofort neben Glasflaschen auch in leichten und BPA-freien Kunststoffflaschen aufgesprudelt werden. Das ist wirklich superpraktisch, weil man sich sein Wasser jetzt einfach selbst zu Hause aufsprudeln und dann für unterwegs einpacken kann - also der ideale Begleiter für to go. Unsere Kunststoffflasche ist nicht nur leicht und transportsicher, sondern auch spülmaschinengeeignet und fasst bis zu einem Liter Wasser, genau wie die neue Glasflasche unserer DUO. So spart man noch mehr Einwegplastikflaschen als bisher und muss nicht mehr zum Supermarkt oder der Tankstelle gehen und man ist sowohl zu Hause als auch unterwegs immer mit ausreichend Getränken versorgt."

Abmoderationsvorschlag: Achten Sie darauf, dass Sie genug trinken! Anderthalb Liter sollten es jeden Tag sein - wenn es wärmer wird, sogar noch mehr. Und das ist nun unterwegs auch kein Problem mehr. Mehr Infos unter sodastream.de.

