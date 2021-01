SodaStream

Zukunftsweisende Innovation DUO: SodaStream revolutioniert mit neuer Sprudler-Generation wieder einmal den Getränkemarkt

Frankfurt am Main (ots)

- Maßgeschneidert nach Konsumentenwünschen: SodaStream DUO neues Spitzenprodukt und Umsatzgarant für den Handel - Zu Hause und unterwegs: Neuer Sprudler kombiniert erstmals 1-Liter-Glasflasche mit wiederverwendbarer 1-Liter-Kunststoffflasche - DUO überzeugt durch neues, kompaktes Design und innovative Zylinder-Technologie - Enormer Mehrwert für Konsumenten und Umwelt: Noch weniger schleppen, noch weniger Einwegplastik - Markteinführung: Im Einzelhandel ab KW 13 flächendeckend erhältlich - Bereits ab Tag 1 des Launches unterstützt SodaStream den Handel mit attraktivem POS-Auftritt und nie da gewesenem Werbedruck

Die Revolution geht weiter. Mit einer völlig neuen Sprudler-Generation setzt die weltweit führende Wassersprudlermarke SodaStream wieder einmal neue Maßstäbe im Getränkemarkt: In KW 13 startet das Unternehmen den Verkauf der DUO im deutschen Einzelhandel, ein völlig neu entwickelter Wassersprudler, der kompaktes, modernes Design erstmals mit einem dualen System aus neu designter 1-Liter-Glasflasche für zu Hause und wiederverwendbarer 1-Liter-Kunststoffflasche für unterwegs kombiniert. Damit gehören lästiges Schleppen und To-go-Einwegplastikflaschen endgültig der Vergangenheit an. Mit der DUO stellt SodaStream auch zum ersten Mal die innovative und zum Patent angemeldete Quick Connect Technology vor, die den Wechsel des Kohlensäurezylinders noch einmal deutlich vereinfacht. Zur Markteinführung lässt es SodaStream quer durch alle Mediakanäle kräftig sprudeln. Denn der neue Umsatzgarant für den Handel und "Best-in-Class"-Wassersprudler aus dem Hause SodaStream wird in Deutschland mit nie da gewesenem Werbedruck und attraktiven und aufmerksamkeitsstarken Materialien für den POS auf den Markt gebracht. So startet SodaStream bestens aufgestellt ins neue Jahrzehnt und bereichert Markt und Handel mit einem neuen Top-Produkt.

Rüdiger Koppelmann, General Manager von SodaStream Deutschland und Österreich: "In Österreich, wo der neue Sprudler seit drei Monaten buchstäblich aus den Regalen gerissen wird, sehen wir bereits, dass die DUO ein echtes Verkaufshighlight ist und enormes Potenzial bietet. Die neuen Eigenschaften des Sprudlers kommen extrem gut an. Wir erwarten überdurchschnittlichen Absatz - und werden diesen mit enormer Präsenz in allen Kanälen ankurbeln und dem Handel somit starken Rückenwind bescheren. Das neue duale System garantiert eine noch effizientere Flächenrentabilität und verspricht wiederkehrende Kundschaft, die die Frequenz in den Märkten deutlich erhöht. Die Händler werden daher gut daran tun, rechtzeitig ihre Lager aufzustocken. Ich bin überzeugt, dass die DUO langfristig zu einem starken Umsatzgaranten wird."

360-Grad-Kampagne und attraktiver POS-Auftritt zur Einführung

Die deutsche Markteinführung ab KW 13 wird von einer umfassenden 360-Grad-Kampagne begleitet. SodaStream investiert so stark wie nie in TV- und Digitalwerbung und steigert die Investments versus Vorjahr um rund 30 %,* sodass die Produktneuheit DUO ganzjährig mit voller Kommunikationspower unterstützt wird. Auch gezielte Printmaßnahmen in ausgewählten Fach- und Publikumsmagazinen und umfassende PR-Maßnahmen rund um den Produktlaunch sind vorgesehen. Auf der anderen Seite profitiert der Handel zusätzlich von hochattraktiven Werbemitteln und Informationsmaterialien für den POS, die eine starke Präsenz im Handel garantieren. Außer durch auffällige Displays werden Verbraucher im Handel unter anderem auch durch überzeugende Infomaterialien auf die Vorzüge der DUO aufmerksam gemacht.

Perfekte Ergänzung

Die neue DUO ist die perfekte Ergänzung zu den bisherigen Verkaufsschlagern im SodaStream Portfolio. Der durch die kompatible 1-Liter-Glas- und 1-Liter-Kunststoffflasche hinzugewonnene Komfort und das praktische, verbesserte Zylindersystem machen die DUO zum innovativen Spitzenprodukt im Sortiment. Der Wassersprudler der nächsten Generation bringt die Nachhaltigkeitsmission von SodaStream von den Haushalten auf die Straße und ermöglicht es Verbrauchern, noch mehr Einwegplastikmüll einzusparen.

Kundenwünsche stehen im Fokus

Seinen bislang innovativsten Wassersprudler DUO hat SodaStream maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Konsumenten hin zugeschnitten. Dafür wurde konsequent auf Feedback sowohl von Kunden als auch von Händlern gesetzt. Die DUO geht damit gezielt einen neuen Weg und wird gleich mit zwei Flaschen - einer neu designten Glasflasche für zu Hause und einer wiederverwendbaren, BPA-freien Kunststoffflasche für unterwegs - geliefert. Beide Flaschen sind spülmaschinengeeignet und die Glasflasche verfügt zudem über eine erhöhte Füllkapazität von erstmals 1 Liter. Die neue DUO punktet zudem durch ihre kompakte Größe: Mit einer Höhe von 44 cm passt sie problemlos unter die meisten Küchenschränke und Regale und erfüllt damit den expliziten Wunsch vieler Konsumenten, die ihren SodaStream jederzeit zugänglich in der Küche platzieren wollen.

"Best in Class" bei Wassersprudlern

Der "Best-in-Class"-Sprudler setzt somit völlig neue Standards bei den SodaStream Wassersprudlern und wurde von Testsieger auch bereits mit der Note "sehr gut (1,3)"** ausgezeichnet. Mit der DUO definiert SodaStream ganz klar die neuste Wassersprudler-Generation: Komplett auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Konsumenten zugeschnitten, mit höchstem Komfort und noch mehr Einsparpotenzial in Bezug auf Einwegplastikflaschen. Ganz getreu dem Motto: "Gut für mich. Gut für die Umwelt."

Deutlich vereinfachter Wechsel des CO2-Zylinders

Mit der DUO stellt SodaStream die neu entwickelte, weltweit zum Patent angemeldete Zylinder-Technologie SodaStream Quick Connect vor - ein innovativer Mechanismus, der das Einsetzen des Zylinders wesentlich vereinfacht. "Immer wieder hatten sich Konsumenten einen einfacheren Austausch des Zylinders gewünscht. Mit Quick Connect wird der Zylinder nicht mehr eingeschraubt, sondern einfach eingesetzt. Das vereinfacht die Handhabung deutlich", so Rüdiger Koppelmann über das revolutionäre Zylinder-System.

Ideales Produkt auch für neue SodaStream Kunden

Speziell Neukunden ermöglicht das duale System den perfekten Einstieg in die Sprudlerwelt. "In Deutschland schenken uns bereits Millionen von Haushalten ihr Vertrauen. Aber wir sehen noch viel Potenzial, völlig neue, zusätzliche Verbrauchergruppen zu aktivieren, und dieses wollen wir mit der DUO ausschöpfen. Wir wollen den Getränkemarkt weiter verändern und sind überzeugt, dass die DUO die Messlatte für eine neue Generation von Wassersprudlern ist. Sie ist explizit nach den Wünschen unserer Konsumenten kreiert worden und vor allem Neukunden finden hier alle Argumente dafür, ihre Getränkegewohnheiten zu hinterfragen und umzusteigen - es gibt also wirklich keinen Grund mehr, nicht selbst zu sprudeln", so Koppelmann.

*Bruttowerbeausgaben, Plan 2021 vs. 2020.

**https://www.testsieger.de/testportal/test-sodastream-duo-wassersprudler/

Über SodaStream:

SodaStream® ist eine Marke der SodaStream GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. 1994 brachte das Unternehmen den ersten Trinkwassersprudler in Deutschland auf den Markt. Außer im heimischen Markt vertreibt der Weltmarktführer seine Produkte in 46 weiteren Ländern. Weltweit sprudeln bereits mehr als 14 Millionen Haushalte ihre Getränke mit SodaStream selbst. Dank moderner Wassersprudler mit spülmaschinenfesten Glaskaraffen und vielfältigen Innovationen im Getränkebereich ist SodaStream seit Jahren Marktführer auf seinem Gebiet. Die Produkte wurden bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem durch Stiftung Warentest und Öko-Test. Weitere Informationen stehen unter www.sodastream.de und www.facebook.com/SodaStreamDeutschland zur Verfügung.

