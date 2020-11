SodaStream

SodaStream und Snoop Dogg wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit 2020 mit der neuen Kampagne "Genieß' die kleinen Dinge des Lebens"

- Einzigartige Weihnachtskooperation mit der Hip-Hop-Legende - Witziges einminütiges Video mit starker, eindringlicher Botschaft - Zentrale Message: "Freu dich über die kleinen Dinge im Leben, auch sie können viel bewegen - und die Umwelt schützen!"

SodaStream, die führende Wassersprudlermarke, hat heute ihre diesjährige Weihnachtskampagne enthüllt, die besonders auf die Freude und die Kraft der scheinbar kleinen Dinge im Leben aufmerksam macht. Im Mittelpunkt der größten internationalen Kampagne, die der Wassersprudlerhersteller je gelauncht hat: ein witziges, aber zugleich bewegendes Video mit der amerikanischen Hip-Hop-Legende Snoop Dogg, in dem die Menschen dazu ermuntert werden, sich zum diesjährigen Weihnachtsfest noch mehr als sonst ganz besonders an den kleinen, aber wichtigen Dingen des Lebens zu erfreuen.

Das Video zeigt im typisch unbeschwerten SodaStream-Stil, dass dieses Weihnachten doch alles etwas anders ist. Statt zu verreisen oder große Pläne zu schmieden, bleiben die Familien gemütlich zu Hause, verbringen ihre Zeit damit, Plätzchen zu backen oder gemeinsam am Tisch zu sitzen - auch wenn es dem einen oder anderen heutzutage schwerfällt, den Blick von Smartphones und Co. zu wenden. Letzteres nimmt das Video mit einer humorvollen Szene auf, in der Snoop's gesamte Familie am Festtagstisch sitzt und alle sein Gesicht tragen - vom Kind bis hin zum Hund. Und wie immer integriert SodaStream auch seine Umwelt-Botschaft. So ruft Snoop Dogg schließlich auch gemeinsam mit einer Meeresschildkröte dazu auf, den kleinen Schritt zu gehen, auf Mehrwegprodukte umzusteigen und damit einen großen Beitrag für unseren Planeten zu leisten. Mit SodaStream etwa spart man bis zu Tausende Einwegplastikflaschen ein.

"Bei SodaStream ermutigen wir die Menschen immer, positive Veränderungen zu wagen. In diesem Jahr haben wir alles gegeben, damit sich wirklich jeder in dieser Kampagne wiedererkennt. Es ist eine Kampagne darüber, was wirklich wichtig ist im Leben", so Karin Schifter Maor, SodaStream Global CMO: "SodaStream ist der Inbegriff eines solchen 'Small Changes', um Einwegplastikmüll zu reduzieren. Und Snoop Dogg ist ein großartiger Partner, um genau diese Botschaft auf unterhaltsame Weise zu transportieren."

Snoop Dogg ergänzt: "Ich liebe meinen SodaStream, daher war es nur logisch, dass wir uns für diese Kampagne zusammengetan haben. SodaStream hat ein großartiges Produkt und macht einen großen Unterschied in der Welt. Deshalb helfe ich gerne dabei, diese Liebe zu verbreiten!"

Regie führte bei dem Video, das die Tonalität und den Stil von SodaStream wieder einmal perfekt widerspiegelt, der renommierte Regisseur Jake Szymanski. Zu seinen Werken gehören erfolgreiche Produktionen wie "Mike and Dave Need Wedding Dates", "The Package", mehrere Kurzfilme für "Funny or Die" und "Saturday Night Live" sowie eine kürzlich von Forrest Fenn inspirierte Action-Komödie für Studio 8.

Julian Hessel, Marketing Direktor SodaStream Deutschland und Österreich, über die neue internationale Kampagne: "Wir hoffen, dass wir den Menschen in dieser besonders herausfordernden Zeit mit unserer lustigen, aber zugleich auch bedeutungsreichen Kampagne eine kleine Freude machen und ihnen gleichzeitig unsere zentrale Botschaft vermitteln können, dass man mit SodaStream die Umwelt schützt." Mit SodaStream lassen sich nicht nur bis zu Tausende Einwegplastikflaschen einsparen, es ist auch einfach praktisch, denn damit gehört das lästige Schleppen von schweren Getränkekisten und Sixpacks buchstäblich der Vergangenheit an.

