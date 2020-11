SodaStream

Über 800 Teilnehmer und Tausende unvergessliche Momente: SodaStream veröffentlicht packenden Actionmovie als Abschluss der großen und reichweitenstarken Schlepp-Meisterschaft 2020

Frankfurt am MainFrankfurt am Main (ots)

- User-Generated Content: 2,5-minütiger Actionmovie als einzigartige Collage einzelner Videobeiträge der Läuferinnen und Läufer - Wichtigste Message: Schleppen nervt! SodaStream - Gut für mich, gut für die Umwelt - Auch Promistarter Nazan Eckes, Jörn Schlönvoigt und Moritz Hans dabei

Über 1.800 Anmeldungen, mehr als 800 Läuferinnen und Läufer - und das alles für OceanCare. Die SodaStream Schlepp-Meisterschaft 2020 - Der Virtual Run, die kürzlich zu Ende gegangen ist, war ein voller Erfolg. Jetzt hat die weltweit führende Wassersprudlermarke SodaStream zum Abschluss einen packenden, 2,5-minütigen Actionmovie zu der verrückten Aktion herausgebracht, der eine Collage einzelner Videobeiträge von Läuferinnen und Läufern ist. Der User-Generated Content ist damit auch Dank für eine spektakuläre Challenge in besonderen Zeiten. Denn nach dem Hochhaus-Run 2019 in Hamburg hatte SodaStream aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr Teilnehmende aus Deutschland und Österreich dazu aufgerufen, virtuell - also jeder für sich allein, orts- und zeitungebunden - SodaStream-Beutel mit 12-kg- für Männer und 6-kg-Gewicht für Frauen über 1,5 oder 3 km zu schleppen. Ziel war es, darauf aufmerksam zu machen, wie überflüssig es ist, Sixpacks zu schleppen, und wie leicht sich mit den wiederverwendbaren SodaStream Flaschen Einwegplastikmüll vermeiden lässt. Das Ergebnis sind nicht nur eine Spende in Höhe von 5.000 Euro für die Meeresschutzorganisation OceanCare und Hunderte begeisterte Läuferinnen und Läufer, sondern auch unglaublicher viraler Buzz, witzige Posts und coole Videos im Social Web. Julian Hessel, Marketing Direktor SodaStream Deutschland und Österreich: "Die SodaStream Schlepp-Meisterschaft 2020 war ein voller Erfolg, auch weil sie unsere Kernvorteile - kein unnötiges Schleppen, Vermeidung von Einwegplastikmüll und die ständige Verfügbarkeit von frisch gesprudelten Getränken - perfekt und auf witzige Art und Weise transportiert. Damit war sie ein wichtiger Baustein auf unserem Weg, eine echte Lovebrand zu werden. Wie gut uns das gelungen ist, zeigen allein die unzähligen Postings und Videos, die in den letzten Wochen erschienen sind."

Mit der SodaStream Schlepp-Meisterschaft 2020 hatte der Wassersprudlerhersteller alle adressiert, die Spaß an Bewegung, Lust auf eine Challenge und vor allem Interesse daran haben, Gutes für die Umwelt zu tun. Wie gut das geklappt hat, zeigt der Film eindrucksvoll. Denn unzählige Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten lustige, spannende und begeisternde Bewegtbilder gepostet und auf der Event-Website www.sodastream-schlepp-wm.com hochgeladen. Von schleppenden Feuerwehrleuten bis hin zu "Batman" war alles dabei - und auch die prominenten Starterinnen und Starter Nazan Eckes, Jörn Schlönvoigt und Moritz Hans wurden in dem Actionmovie verewigt, der ab sofort auf der Aktionswebsite und in sämtlichen Kanälen von SodaStream online ist. Für die Bewerbung im Social Web hat SodaStream zusätzlich eine 30-sekündige Kurzversion mit der Kernbotschaft "Schleppen nervt!" entwickelt.

Kernbotschaften transportieren

Die SodaStream Schlepp-Meisterschaft 2020 zeigt außerdem wieder einmal, wie der Wassersprudlerhersteller mit außergewöhnlichen Aktionen - live wie digital - begeistert und sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene auf wichtige Themen aufmerksam macht. Julian Hessel: "Menschen verstehen Botschaften am besten, wenn sie sie live erleben oder - wie im Fall unserer Schlepp-Meisterschaft 2020 - sogar am eigenen Leib spüren. Am Ende geht es uns immer um die einfache, aber wichtige Message, dass ein Wassersprudler von SodaStream nicht nur gut für einen selbst, sondern auch gut für die Umwelt ist, da neben dem lästigen Schleppen von Sixpacks & Co. auch jede Menge Einwegplastikflaschen gespart werden können. Die Produkte von SodaStream erfüllen somit zwei grundlegende Bedürfnisse der Menschen, die auch unabhängig von Corona schon immer bestanden haben: Convenience und der Wunsch, etwas Gutes für sich und für andere zu tun." Bei der Aktion hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr als eine Woche lang die Möglichkeit, ihren beschwerlichen Run mit den Zusatzgewichten - wo immer und wann immer sie wollten - zu absolvieren und mit einer eigens dafür programmierten App aufzuzeichnen. Attraktive und umweltfreundliche Preise von Polar, Vaude und SodaStream sorgten für zusätzliche Motivation.

Folgeevent 2021 und weitere Aktionen

Sowohl die legendäre "Schlepp-WM 2019 - Der Hochhaus-Run" als auch der diesjährige Virtual Run für die Umwelt waren ein voller Erfolg. Deshalb plant SodaStream nun, die verrückte Herausforderung im nächsten Jahr fortzusetzen, da sie die Zielgruppen direkt adressiert und die Marke live erlebbar macht. Julian Hessel: "Unser Ziel ist es, dass SodaStream ein wichtiger Begleiter der Menschen im Alltag ist, auf den sie vertrauen, den sie schätzen und den sie auch weiterempfehlen. SodaStream soll langfristig zu einer wahren Lovebrand aufgebaut werden, deshalb ist es wichtig, dass möglichst viele potenzielle Kunden die Marke auch erleben und spüren können. Auf jeden Fall werden wir nicht aufhören, bis wir auch wirklich jeden davon überzeugt haben, dass das Schleppen von Sixpacks und Getränkekisten überflüssig ist und dass mit einer wiederverwendbaren SodaStream Flasche Tausende Einwegplastikflaschen eingespart werden können - und somit ein aktiver Beitrag für die Umwelt geleistet wird.

Beide Versionen der Actionmovies sind ab sofort hier abrufbar:

Lange Version: https://youtu.be/9EH2cdoCfHI

Kurze Version: https://youtu.be/NJLCgN92yzU

Über SodaStream:

SodaStream® ist eine Marke der SodaStream GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. 1994 brachte das Unternehmen den ersten Trinkwassersprudler in Deutschland auf den Markt. Außer im heimischen Markt vertreibt der Weltmarktführer seine Produkte in 46 weiteren Ländern. Weltweit sprudeln bereits mehr als 14 Millionen Haushalte ihre Getränke mit SodaStream selbst. Dank moderner Wassersprudler mit spülmaschinenfesten Glaskaraffen und vielfältigen Innovationen im Getränkebereich ist SodaStream seit Jahren Marktführer auf seinem Gebiet. Die Produkte wurden bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem durch Stiftung Warentest und Öko-Test. Weitere Informationen stehen unter www.sodastream.de und www.facebook.com/SodaStreamDeutschland zur Verfügung.

Pressekontakt:

Deutscher Pressestern® Public Star®

Bierstadter Straße 9 a, 65189 Wiesbaden, Germany

Caroline Wittemann, E-Mail: c.wittemann@public-star.de

Tel.: +49 611 39539-22 / Fax: +49 611 301995

Original-Content von: SodaStream, übermittelt durch news aktuell