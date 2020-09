SodaStream unterstützt PepsiCo-Sirups mit groß angelegter 360°-Kampagne - / neuer TV-Spot verspricht Spaß und Genuss!

SodaStream

- TV, digital, POS - Mega-Kampagne startet ab sofort auf allen Kanälen - Bester aller jemals getesteten Spots setzt voll auf Freiheit und Convenience - SodaStream x Pepsi - Einfach sprudeln, frisch genießen - Hier geht's zum TV-Spot

Die weltweit führende Wassersprudler-Marke SodaStream hat eine neue PepsiCo-Sirup-Range im deutschen Markt eingeführt. Ab sofort wird der Launch von einer großangelegten und reichweitenstarken 360°-Kampagne begleitet! Herzstück der Kampagne ist ein 15-sekündiger TV-Spot, der mit Lifestyle-Aufnahmen, Trickshots und mit cooler Freedom-Musik voll auf Convenience und Freiheit setzt. Mit dem Spot werden auch zum ersten Mal in der Geschichte von SodaStream Deutschland Sirups im TV beworben. Neben TV fokussiert sich der Wassersprudlerhersteller dabei auch vermehrt auf digitale Kanäle und eine starke Präsenz am POS. Ziel der Kampagne: den Konsumenten zeigen, wie leicht beliebte PepsiCo-Getränke wie Pepsi MAX mit SodaStream ab sofort ganz einfach selbst zu Hause gesprudelt werden können. Julian Hessel, Marketing Direktor von SodaStream Deutschland und Österreich: "Die Einführung der PepsiCo-Sirups revolutioniert den deutschen Getränkemarkt einmal mehr und wir sind sicher, dass sich die Kunden von unserer Begeisterung für die Sirups anstecken lassen und künftig ihre Lieblingssorten von PepsiCo mit einem Sodastream selbst zu Hause aufsprudeln."

Mit den PepsiCo-Sirups überträgt SodaStream die Vorteile des Selbstsprudelns zu Hause nun auch auf den Massenmarkt der Softdrinks: Weniger schleppen, Vermeidung von Einwegplastikmüll, voller Genuss und einfache Zubereitung - in der Kampagne bringt der Wassersprudlerhersteller die Vorteile mit dem Claim "SodaStream x Pepsi - Einfach sprudeln, frisch genießen" knackig auf den Punkt!

Bestgetesteter Spot aller Zeiten

Der TV-Spot zeigt, wie cool, einfach und modern das Selbstsprudeln von PepsiCo-Sirups ist. Darüber hinaus ist es der bestgetestete Werbefilm in der Geschichte von SodaStream. Der Spot erreichte in der Marktforschung eine Kaufbereitschaft von 56 Prozent - über die Hälfte würden im Anschluss einen Wassersprudler kaufen. Mit der Kampagne, die zunächst bis Jahresende angelegt ist und im TV den aktuellen Film "Schlepp's nicht mit dir rum" ersetzt, erhöht SodaStream seinen Werbedruck gegenüber dem Vorjahr noch einmal um satte 30 Prozent. Julian Hessel: "Der neue Spot bewirbt nicht nur die neuen PepsiCo-Sirups, sondern zahlt natürlich auch auf die Convenience-Thematik des ,Selbstsprudelns` ein. So wird der neue TV-Spot dazu beitragen, noch mehr Haushalte vom Selbstsprudeln zu überzeugen."

"ON" auf allen Kanälen

Außer im TV wird der Spot auch im digitalen Bereich zu sehen sein, in speziell optimierten 20- bzw. 30-Sekunden-Clips: Online-Ads, Bumper-Ads, Display-Ads und natürlich Suchmaschinenwerbung komplettieren den 360°-Ansatz auf den digitalen Kanälen. Im Handel wird die Kampagne ab sofort für ein außerordentliches Maß an Aufmerksamkeit sorgen und die Selling-Line "Sodastream x Pepsi - Einfach sprudeln, frisch genießen!" über Displays, Ellipsen, Poster und Floor-Sticker eindrucksvoll widerspiegeln. Julian Hessel: "Darüber hinaus setzen wir auch auf Influencer und klassische PR, um unsere Hauptkaufgründe in den Köpfen der Verbraucher zu verankern. So sind wir auf allen Kanälen präsent und die Konsumenten werden unsere Werbebotschaften nicht übersehen können!"

Einfach und ergiebig

Neben der einfachen Handhabung spricht auch die Ergiebigkeit der Sirups für das Sprudeln und Selbstmischen zu Hause. Mit nur einer Sirupflasche (440 ml) lassen sich rund 9 Liter Fertiggetränk der PepsiCo-Marken zubereiten - das entspricht der Getränkemenge eines 1,5-Liter-Sixpacks. Mit dem neuen Sirup-Sortiment wurden insgesamt 10 leckere Sorten eingeführt: Pepsi, Pepsi MAX, 7up, 7up free, Mirinda, Mirinda Light, Schwip Schwap, Schwip Schwap Zero, Mountain Dew und Mountain Dew No Sugar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 4,99 Euro pro Sirup. Neben den klassischen Vertriebsstellen - von Lebensmittel- bis Supermärkten - ist die Range auch im Online-Handel und im eigenen Shop verfügbar. Julian Hessel: "Wir sind davon überzeugt, dass wir mit den PepsiCo-Sirups und unserer starken Kampagne nicht nur SodaStream-Nutzer aktivieren, sondern auch zahlreiche neue Fans gewinnen und von unserem System überzeugen können."

