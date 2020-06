Erfrischung in der Affenhitze - Softdrinks einfach selber machen

SodaStream

Anmoderationsvorschlag: Die ersten sehr warmen Tage haben wir schon hinter uns. Und wenn man die vergangenen Sommer mal als Vergleich nimmt, wissen wir, dass das nur der Anfang war und es wahrscheinlich wieder richtig drückend heiß wird. Viel trinken heißt es dann - idealerweise Wasser - so zumindest der Rat der Mediziner. Für viele von uns ist das aber viel zu langweilig - also muss etwas Fruchtiges und Erfrischendes her. Meine Kollegin Jessica Martin hat sich mal umgehört, zu welchen Getränken wir in der Sommerhitze greifen.

Sprecherin: 1,5 Liter pro Tag - so viel sollten wir laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung jeden Tag trinken - wenn es draußen heiß ist, sollte es mehr sein. Weil aber Wasser allein nicht Jedermanns Sache ist, greifen viele zu erfrischenden Alternativen.

O-Ton 1 (Umfrage 1, 19 Sek.): (Frau): "Am liebsten richtig Leistungswasser und dann tiefgefrorene Früchte ins Wasser." (Mann): "Also, ich nehme Leitungswasser, das packe ich mir in den Kühlschrank. Und dann haben wir so einen Aufsprudeler und können dann Sirup oder frische Früchte zufügen. Ich brauche was mit Geschmack." (Frau): "Am besten sind Tees und hole mir frische Pfefferminze. Und die Limos, klar, die mache ich mir dann auch selber."

Sprecherin: Und dabei sind der Kreativität übrigens keine Grenzen gesetzt.

O-Ton 2 (Umfrage2, 24 Sek.): (Mann): "Du kaufst dir dann ganz frisch auf dem Markt Orange und Ingwer, presst dann schön die Orangen aus, ein bisschen Ingwer dazu. Mixt das ganze schön durch - ein Traum." (Frau): "Zitronenlimonade. Das ist sehr erfrischend, hat natürlich auch viel Vitamin C und tut einfach dem Körper gut." (Mann): "Im Winter habe ich jetzt Zitrone-Ingwer gemacht. Und dann im Sommer macht man das schon mal mit Himbeere. Aber irgendwie komme ich nie so an den Geschmack ran, wie die fertigen Mixe, die man im Supermarkt kriegt."

Sprecherin: Das ändert sich aber ab sofort. Seine eigenen, erfrischenden Softdrinks zu machen, wird jetzt nämlich ganz einfach, so Tim Günther von SodaStream.

O-Ton 3 (Tim Günther, 32 Sek.): "Leitungswasser mit einem SodaStream aufzusprudeln - das kennen ja wirklich mittlerweile schon sehr viele Menschen aus ihrem Alltag. Vollkommen neu ist allerdings, dass man sich jetzt auch Marken-Sirups wie zum Beispiel Pepsi, Mirinda, 7up, Schwipp Schwapp oder Mountain Dew mit einem SodaStream ganz einfach selbst zu Hause mischen kann. Die Sirups, die gibt's dabei mal mit Zucker und ohne Zucker und sie schmecken einfach super. So kann man sich nicht nur seine eigenen Softdrinks ganz einfach zu Hause selber machen, sondern man spart sich auch gleich das lästige Schleppen von schweren Getränkekisten oder Sixpacks und Pfand muss auch nicht mehr zurückgebracht werden."

Sprecherin: Außerdem reicht so eine Sirupflasche eine ganze Weile.

O-Ton 4 (Tim Günther, 16 Sek.): "Mit einer Sirupflasche mit 440 Millilitern kann man rund neun Liter an Softdrinks selbst herstellen und das entspricht ungefähr der Menge eines herkömmlichen Sixpacks. Das heißt, sechs mal 1,5 Liter. Und das Ganze ist dabei auch noch umweltfreundlich, da man einfach jede Menge Plastikmüll einsparen kann."

Abmoderationsvorschlag: Wenn es warm wird, soll man viel trinken. Aber stilles Wasser ist nicht Jedermanns Sache. Ab und zu braucht man etwas Erfrischendes mit Geschmack. Das geht nun ganz einfach mit den neuen Sirups von SodaStream. Pepsi, Miranda, 7up oder Schwipp Schwapp machen Sie jetzt einfach selbst. Mehr Infos unter sodastream.de.

