ZTE und die MTN Group vereinbaren Zusammenarbeit bei Kommerzialisierung von 5G

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, ist heute eine strategische Kooperation mit der MTN Group eingegangen, einem führenden Netzbetreiber in der Region MEA (Naher Osten und Afrika). Beide Seiten unterzeichneten auf dem Mobile World Congress 2018 in Barcelona eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit bei 5G-Netzarchitekturen.

Die Vereinbarung sieht vor, dass beide Parteien auf Grundlage ihrer bestehenden Kooperation eine Reihe gemeinsamer Tests und Analysen zur Prüfung von 5G-Technologien durchführen, um MTNs führende Position zu stärken und die Kommerzialisierung von 5G in der Region MEA voranzutreiben.

ZTE wird als branchenweit führender Anbieter von Ende-zu-Ende-Lösungen für 5G umfassenden technischen Support für die MTN Group bereitstellen. Speziell werden ZTE und MTN in Testphase 1, die bereits in 2018 beginnen soll, Labor- und Feldversuche auf folgenden Gebieten durchführen: 5G NR, 5G Virtualized Network Slicing, DevOps auf Carrier-Grade-Niveau, containerbasiertes vEPC sowie 5G Flexhaul Bearer-Netz.

Das Ziel dieser gemeinsamen Tests von Ende-zu-Ende-Netzen, Anwendungen und Endgeräten ist die beiderseitige Verifizierung der technologischen 5G-Architektur, des Geschäftsmodells und der Benutzererfahrung, um eine solide Grundlage dafür zu schaffen, dass die MTN Group bei der 5G-Einführung in der Region MEA die Führung übernehmen kann.

"Die strategische Partnerschaft zwischen ZTE und der MTN Group reicht lange zurück. Nach enger Zusammenarbeit bei 2G, 3G und 4G begrüßen wir die Zusammenarbeit mit ZTE im Bereich 5G. Für unsere Kunden ist 5G ohne Zweifel ein Quantensprung in Sachen Konnektivität, Daten und Zugang. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit bei 5G-Innovationen. Auf diese Weise können wir unsere bestehende Kooperation vertiefen, gemeinsam die Zukunftstrends bei Netzarchitektur und -technologie analysieren und unsere Kunden mit den gewünschten Leistungen versorgen. Für MTN und ZTE steht der Kunde stets an erster Stelle", sagte Babak Fouladi, CTIO der MTN Group.

Xu Huijun, CTO von ZTE, fügte hinzu: "Als weltweit führender Anbieter von IKT-Lösungen leistet ZTE Pionierarbeit im Bereich von 5G. Wir sind überzeugt, dass unsere Kooperation im Bereich 5G dazu beitragen kann, dass sich MTN als bester Netzbetreiber positionieren und ein erstklassiges Netz aufbauen kann."

ZTE hat die 5G-Entwicklung zu seiner Kernstrategie erklärt und will bei 5G-Innovationen die Führung übernehmen. ZTE ist mit weltweit führenden Netzbetreibern 5G-Partnerschaften eingegangen, darunter Telefonica, T-Mobile, Wind Tre (Italien), Telenet (Belgien), VEON, Telecom Malaysia, KT (Südkorea), China Mobile, China Unicom und China Telecom.

