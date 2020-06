real gibt Mehrwertsteuersenkung an Kunden weiter

real GmbH

real wird die von der Bundesregierung im Rahmen des Corona-Konjunkturpaketes beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer vollumfänglich an die Kunden weitergeben. Damit gelten vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 die gesenkten Steuersätze von 16 bzw. 5 Prozent.

"Die Senkung der Mehrwertsteuer werden wir selbstverständlich zu 100 Prozent direkt an unsere Kunden weitergeben", sagt Oliver Mans, CPO & Marketing bei real. "Um die Umsetzung für unsere Kunden so verständlich wie möglich zu gestalten, wird der Steuervorteil direkt an der Kasse als Sofortrabatt abgezogen. Die gesenkte Steuer wird als 'Steuervorteil' auf dem Kassenbon ausgelobt."

Die Änderungen werden auch in den Märkten, über Plakate und das Marktradio, online und in den Print-Werbemagazinen kommuniziert. Ausgenommen von der Senkung sind lediglich Bücher, Tabakwaren, Zeitschriften, Vermittlungsumsätze (z.B. Prepaid-Karten), Tchibo Nonfood-Artikel und Treueaktionen.

