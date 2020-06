real GmbH

Der beste Sommer daheim mit real

real feiert den Sommer mit tollen Angeboten und großem Gewinnspiel

Düsseldorf (ots)

Für viele Menschen wird die Sommerzeit dieses Jahr anders aussehen als gewohnt. Aber kein Grund, den Kopf hängen zu lassen - Urlaub am Pool geht auch zuhause! Pools für den Garten, Fahrräder für Entdeckungsreisen in der Heimat, alles rund um das Thema Grillen für die Outdoorküche und internationale Spezialitäten für Genuss wie im Urlaub - real hat alles für den besten Sommer zuhause. Viele Ideen, Tipps und Rezepte gibt es unter https://www.real.de/markt/sommer/.

Ab Montag, dem 8. Juni 2020 startet zudem unter dem Motto "Heiß auf Gewinne" das diesjährige real Sommergewinnspiel. Dabei können Kunden bei real eine halbe Million Markenprodukte von Firmen wie Coca Cola, Milka oder Ehrmann als Sofortgewinne ergattern.

Die Teilnahme erfolgt online unter https://www.real.de/markt/sommer/gewinnspiel. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung bzw. ein Account bei real.de erforderlich. Bei dem Online Gewinnspiel kann einmal pro Tag und Account ein digitales Rubbellos angezeigt werden. Dieses hat insgesamt neun Felder, die Kunden frei rubbeln können. Wenn drei frei gerubbelte Felder das gleiche Produkt zeigen, ist dieses Produkt gewonnen. Kunden können dann den entsprechenden Gewinn-Coupon anfordern und bekommen diesen per E-Mail an die im real.de-Account hinterlegte Adresse zugesandt. Sollte das Los weniger als zwei gleiche Produkte anzeigen, ist das Los eine Niete. In diesem Fall kann am Folgetag wieder teilgenommen werden.

Die Coupons werden ausgedruckt oder in digitaler Form in allen real Märkten, den real Markthallen und im Emmas Enkel Markt in Düsseldorf akzeptiert. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 11. Juli 2020. Die Gewinncoupons sind maximal sieben Tage lang einlösbar, das heißt der 18. Juli ist der letzte Tag, an dem Coupons eingelöst werden können.

Pressekontakt:

real GmbH

Metro-Straße 1

40235 Düsseldorf



Telefon: +49 211 6886-2053

E-Mail: presse@real.de

