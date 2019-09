real GmbH

Mehr Service auf der letzten Meile: real setzt bei eFood auf Liefery

Neue Partnerschaft bietet noch mehr Service für die eFood-Kunden

Düsseldorf (ots)

real wechselt den Logistik-Partner für Zustellungen aus dem Online-Lebensmittelshop. Ab sofort kooperiert real für den Versand mit dem Berliner Start up-Unternehmen Liefery. Mit diesem neuen Dienstleister profitieren Kunden von flexibleren Lieferzeiten, pünktlichen Zustellungen und umfangreicheren Service-Angeboten.

"Wir freuen uns sehr, dass wir in Liefery einen Partner gefunden haben, der bereits über viel Erfahrung im Versand von Lebensmitteln verfügt. Mit Liefery können wir unseren Kunden jetzt noch mehr Service bieten", erklärt Dr. Gerald Schönbucher, CEO von real.digital, die Entscheidung. "Ab Ende September werden wir nur noch mit dem Partner Liefery arbeiten". Mit diesem neuen Dienstleister profitieren Kunden von flexibleren Lieferzeiten, pünktlichen Zustellungen und umfangreicheren Service-Angeboten.

Das Unternehmen Liefery wurde 2014 gegründet und ist seitdem stetig auf Wachstumskurs. Mittlerweile vertrauen rund 30 Prozent der deutschen Onlinehändler auf Liefery; derzeit werden mehr als 1,2 Millionen Sendungen pro Monat bearbeitet. "Unser Fokus liegt auf einem hohen Serviceniveau und maximaler Qualität auf der letzten Meile", sagt Nils Fischer, CEO von Liefery. "Die Lieferung muss sich an die Bedürfnisse des Kunden anpassen, wenn der Online-Handel mit Lebensmitteln erfolgreich sein soll. Deshalb bieten wir möglichst viel Komfort: Same Day Delivery ebenso wie Same Day Returns und eine garantierte Zustellung am Folgetag bei Eingang der Bestellung bis Mitternacht."

real bietet seinen eFood Service derzeit in folgenden deutschen Großstädten und deren Umgebung an: Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, das Ruhrgebiet und Stuttgart. Auch mit dem neuen Partner bietet der real Lebensmittelshop den Kunden weiterhin eine Auswahl von mehr als 20.000 Artikeln aus verschiedenen Bereichen, darunter Frische, Milchprodukte, Tiefkühlprodukte und Getränke.

Über real

Als Tochterunternehmen der Metro AG führt real zum 30.09.2018 279 SB-Warenhäuser in Deutschland. Hinzu kommen ein Online-Shop, ein Lebensmittel-Online-Shop sowie Click&Collect-Services. Im Geschäftsjahr 2017/18 erzielte das Unternehmen mit rund 34.000 Mitarbeitern einen Netto-Umsatz von ca. 7,1 Mrd. Euro. Weitere Informationen unter www.real.de/unternehmen und www.metroag.de

Über Liefery

Liefery ist eine Technologie- und Serviceplattform für Same Day, Next Day und FMCG Delivery und revolutioniert mit innovativen Servicekonzepten und intelligenten Algorithmen den Online-Handel. Das Credo des 2014 gegründeten Start up-Unternehmens: Die Lieferung muss sich dem Kunden anpassen, nicht andersherum. Liefery ist in über 25 Städten aktiv, darunter Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln und München und stellt jeden Monat über 700.000 Pakete pünktlich im Wunschzeitfenster zu. Zu Lieferys Kunden zählen führende deutsche (Multi-Channel-)Händler wie Amazon, Zalando, HelloFresh, ASOS, H&M, Nike, Nespresso, Würth, Notebooksbilliger, SportScheck und 1&1. Die Mehrheit an Liefery hält seit März 2017 die Otto Group.

