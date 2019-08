real GmbH

Gezielteres Marketing dank Sponsored Product Ads

Neue Vermarktungsmöglichkeit für Händler bei real.de

Händler auf dem Onlinemarktplatz real.de haben ab sofort die Möglichkeit, die Sichtbarkeit ihrer Produkte mithilfe einer prominenteren Platzierung zu steigern. Durch den Einsatz von Sponsored Product Ads können Anzeigen Besuchern auf den Kategorieseiten und bei der Produktsuche im Onlineshop direkt auf den passenden Ergebnisseiten angezeigt werden.

Sponsored Product Ads sind Anzeigen, die auf Basis eines Suchbegriffes in den Produktkatalog eingebettet werden. Dadurch erscheint das vom Händler ausgewählte Produkt auf der Ergebnisseite an prominenter Stelle. Der entsprechende Artikel steht somit deutlich im Fokus und ist klar als Werbeanzeige gekennzeichnet. Händler auf real.de können mit diesem neuen Werbetool ihre Kunden noch gezielter ansprechen und so ihre Umsätze weiter steigern.

Ein entscheidender Vorteil dieser Art der Produktwerbung ist die Abrechnung auf CPC-Basis (Cost-per-Click-Basis): Für Händler fallen erst dann Kosten an, wenn Kunden auf die Werbeanzeige klicken, nicht aber für die Einblendung der Anzeige. Das Ausspielen dieser sowie die Kosten pro Klick werden auf Basis des Auktionsprinzips bestimmt: Die Händler können hierbei auf Keywords (Suchbegriffe) passend zu ihrem Produkt bieten. Dabei geben sie den Betrag an, den sie maximal zu zahlen bereit sind. Der Höchstbietende gewinnt das Recht, sein Produkt prominent zu bewerben, zahlt dabei jedoch nur den Betrag, den der Zweitplatzierte geboten hatte.

Der Umgang mit dem Werbetool gestaltet sich intuitiv: Auch ohne besondere Kenntnisse können Händler die Anzeigen selbstständig erstellen und optimieren. Diese werden auf Basis von vorher festgelegten Keywords eingebucht. Dabei ist es jedem Anbieter freigestellt, passende Keywords entweder selbst festzulegen oder das System entscheiden zu lassen, bei welchen Suchbegriffen die Anzeigen geschaltet werden. Die Marktplatz-Händler haben dabei über ein Dashboard zu jedem Zeitpunkt den vollen Überblick über die Kosten und Performance der Werbemaßnahme und können bei Bedarf jederzeit Anpassungen vornehmen.

Aufgrund der regelmäßigen Aktualisierung des Systems sind die Anzeigen von Händlern auf real.de bereits innerhalb kürzester Zeit live. Ab diesem Zeitpunkt profitieren sie von der höheren Sichtbarkeit ihrer Produkte und es besteht das Potenzial, die Conversion-Rate erheblich zu steigern: Kunden befinden sich zu diesem Zeitpunkt auf real.de bereits unmittelbar im Kaufprozess, sodass die Sponsored Product Ad den potenziellen Käufer genau an der richtigen Stelle abholt und zum Kauf des Produkts animiert. Der Kunde gelangt dann unmittelbar auf die Produktdetailseite, auf der er den Kauf abschließen kann.

