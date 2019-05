Rückruf der Firma Maryland

real GmbH

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Firma Maryland den Artikel real QUALITY Sonnenblumenkerne, 500 g und 1000 g zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich unerwünschte Keime in dem Produkt befinden.

Betroffen ist folgendes Produkt:

Marke: real QUALITY Produkt: Sonnenblumenkerne 500g bzw. 1000g Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2020 Chargen-Nr.: 500g: L NBEN und 1000g: L OBEN

In einer Routinekontrolle wurden in dieser Charge Salmonellen nachgewiesen. Diese können Durchfall und Erbrechen verursachen. Daher sollten die betroffenen Artikel mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum nicht verzehrt werden. Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkauf genommen.

Kunden können das Produkt in ihrem real Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet. Sowohl wir, als auch unser Eigenmarkenlieferant bedauern, dass es trotz umfangreicher Kontrollmaßnahmen zu diesem Rückruf kommt.

Bei Rückfragen können sich unsere Kunden an unsere Markt-Mitarbeiter am Service-Center oder an unsere kostenlose Hotline +49 221 56797398 wenden.

