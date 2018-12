"Meister feines Fleisch - feine Wurst" - der Hidden-Champion aus Gäufelden: Ansicht Fleischwerk Gäufelden / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58538 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/real GmbH" Bild-Infos Download

- real Fleischwerk bereits mehrfach ausgezeichnet - Fünf Millionen Euro Investitionen in neues Ultra-Frische-Logistikzentrum

Eines der erfolgreichsten Fleischwerke Deutschlands, die "Meister feines Fleisch - feine Wurst GmbH", hat ihren Produktionsstandort in Gäufelden im Landkreis Böblingen. Seit der Inbetriebnahme vor 27 Jahren ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und beschäftigt inzwischen über 280 Mitarbeiter. Das Meister-Fleischwerk produziert exklusiv für alle deutschen real- wie METRO-Standorte.

Es zählt zu den größten Arbeitgebern des Landkreises und erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von über 130 Millionen Euro.

"Wir arbeiten seit knapp drei Jahrzehnten mit Meister zusammen und sind in dieser Zeit zusammen gewachsen. Meister feines Fleisch - feine Wurst GmbH ist ein Juwel. Wir sind stolz, das Meister-Team fest in der real-Familie verankert zu wissen", so real CEO Patrick Müller-Sarmiento. "real steht für Ultrafrische und hohe Qualität. Daher werden wir die Zusammenarbeit mit Meister weiter ausbauen." "Meister ist ein elementarer Bestandteil unserer Wertschöpfungskette. Zudem garantiert die enge Einbindung in die real Struktur auch eine gleichbleibend hohe Prozessqualität", ergänzt real CEO Henning Gieseke.

Fleisch und Wurstwaren allererster Güte

Meister stellt eine breite Palette hochwertiger Produkte her. Dazu gehören Brühwurst, Kochwurst, Rohwurst, Schinken- und Pökelerzeugnisse, aber auch Grillfleisch, Grillwurst und Maultaschen. Das handwerkliche Können der erfahrenen Metzgermeister, modernste Anlagen und höchste Hygiene-Standards garantieren eine Produktqualität, die schon über 700 Mal durch die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) ausgezeichnet wurde. Zudem erhielt das Unternehmen bereits fünfmal den Bundesehrenpreis vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), dies ist die höchste Ehrung, die ein Unternehmen der Fleischwarenbranche für seine Qualitätsleistungen erhalten kann.

"Wer bereits mehrfach den Bundesehrenpreis erhalten hat, dokumentiert eindrucksvoll, dass er zu den Spitzenbetrieben in Deutschland gehört und als Genussbotschafter richtungsweisende Maßstäbe setzt, die andere inspirieren", so der DLG-Vizepräsident Dr. Diedrich Harms bei der Preisverleihung.

Qualität und Nachhaltigkeit

Strengste Kontrollen von der Beschaffung der Rohstoffe über eine fachgerechte Verarbeitung bis zur Verpackung sorgen für eine einwandfreie Qualität. In der Produktion bei Meister arbeiten viele langjährige Mitarbeiter, die fast alle eine Ausbildung als Fleischer oder Fleischer-Meister haben. Durch sie werden die Spezialitäten nach alter Handwerkskunst hergestellt. Sämtliche Fleischrohstoffe werden ausschließlich von langjährigen Vertragspartnern aus Deutschland bezogen. Diese werden unter strengsten Kriterien ausgewählt. Dabei spielt die Fütterung und Haltung der Tiere eine große Rolle und natürlich auch die Bereitschaft der landwirtschaftlichen Betriebe, sich regelmäßigen Prüfungen zu unterziehen.

"Wir freuen uns, zum Unternehmenserfolg von real beitragen zu können. Die 280 real Märkte beliefern wir mindestens drei Mal die Woche mit frischer Ware," berichtet Achim Scherle, Geschäftsführer von Meister, "Heute kann man eine Vielzahl unserer Produkte von Flensburg bis zum Bodensee genießen". Schon früh ließ sich das Unternehmen DIN ISO 9001 zertifizieren, es folgten QS-Zertifizierungen. QS ist das weltweit größte Prüfsystem für sichere Lebensmittel, das alle Akteure der Lebensmittelproduktion einbindet und zudem dann die IFS-Zertifizierung. Der IFS Food-Standard ist ein von der GFSI (Global Food Safety Initiative) anerkannter Standard für die Auditierung von Lebensmittelherstellern, der jährlich erneuert wird. "Unsere hohe Qualität der Produkte wird täglich im eigenen Labor geprüft und sichergestellt. Nur Produkte die unseren festgelegten Standards entsprechen verlassen unser Fleischwerk," sagt Thomas Janssen, Bereichsleiter Qualitätssicherung. So wird schon bei der Warenanlieferung auf Hygiene geachtet. Das heißt, das Fahrzeug sowie der Fahrer werden bei Ankunft auf Sauberkeit geprüft und nur einwandfreie Ware darf weiter zur Produktion.

Um eine schnelle und sichere Belieferung der Kunden zu gewährleisten, hat Meister kürzlich die Lagerkapazitäten innerhalb des Werks erweitert und über fünf Millionen Euro in die Ultrafrische-Logistik investiert.

Als Tochterunternehmen der Metro AG führt real zum 30.09.2018 279 SB-Warenhäuser (drei Standorte weniger als zum Vorjahresstichtag, davon zwei temporäre Schließungen aufgrund von Umbauarbeiten) in Deutschland.

Hinzu kommen ein Online-Shop, ein Lebensmittel-Online-Shop sowie Click&Collect-Services. Im Geschäftsjahr 2017/18 erzielte das Unternehmen mit rund 34.000 Mitarbeitern einen Netto-Umsatz von ca. 7,1 Mrd. Euro. Weitere Informationen unter www.real.de/unternehmen und www.metroag.de

