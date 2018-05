Exklusive Zusammenarbeit: SsangYong Tivoli als "real"-Sonderedition

2 weitere Medieninhalte

Düsseldorf (ots) -

- Sondermodell mit umfangreicher Serienausstattung - Ab 17.190 Euro beim SsangYong Partner bestellbar - HD-TV-Gerät im Wert von 1.199 EUR gratis dazu

SsangYong Deutschland macht mobil: Der Importeur der koreanischen Allradmarke geht neue Vertriebswege und startet nun eine Kooperation mit dem Hypermarktunternehmen real. In den deutschlandweit 280 Hypermärkten wird ab dem 7. Mai 2018 der neue SsangYong Tivoli "real" präsentiert. In der exklusiven Sonderedition wartet das kompakte SUV mit einer umfangreichen Serienausstattung auf, die Fahrten besonders angenehm macht.

Die Zusammenarbeit mit real eröffnet SsangYong neue Möglichkeiten, um seine Markenbekanntheit weiter zu steigern: Fast sechs Millionen Kunden besuchen die real Märkte durchschnittlich pro Woche. Neben gut sichtbaren und zugänglichen Aufstellern und Werbebannern mit Informationsmaterial zum neuen Sondermodell wird in Kooperation mit lokalen Auto-Händlern in ausgewählten real Märkten zusätzlich ein Fahrzeug ausgestellt. Alle real Kunden können sich so direkt vor Ort über das Modell informieren, das zu Preisen ab 17.190 Euro bei allen teilnehmenden SsangYong Partnern erhältlich ist. Wer sich bis zum 16. Juni 2018 für das Sondermodell entscheidet, profitiert zusätzlich von zwei kostenlosen Fahrzeugwartungen beim autorisierten Vertragspartner. Käufer erhalten außerdem bei Abschluss eines rechtsgültigen Kaufvertrages einen Gutschein über einen 55 Zoll großen Sharp Ultra-HD-Fernseher im Wert von 1.199 Euro (UVP des Herstellers), der in allen real Märkten eingelöst werden kann.

"Wir freuen uns, mit real eines der größten Handelsunternehmen Deutschlands als Partner gewonnen zu haben. Die Kooperation ermöglicht uns eine völlig neue Art der Kundenansprache. Gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern präsentieren wir unsere Fahrzeuge dort, wo Tag für Tag mehrere tausend Kunden ohnehin präsent sind: völlig zwanglos beim wöchentlichen Besuch in großen Hypermärkten", erklärt Ulrich Mehling, Geschäftsführer der SsangYong Motors Deutschland GmbH.

"Die Kooperation mit Ssang Yong bietet uns erstmals in unserer Unternehmensgeschichte die Möglichkeit, ein Auto als exklusive real-Sonderedition anbieten zu können. Kein anderes Unternehmen in der deutschen Handelslandschaft bietet ein so umfangreiches Angebot an frischen Lebensmitteln in Kombination mit Nonfood-Produkten. Für starke Marken bietet wir mit unseren Großflächen daher die ideale Bühne", sagt real CEO Patrick Müller-Sarmiento.

Der zu Preisen ab 17.190 Euro erhältliche SsangYong Tivoli "real" basiert auf der Ausstattungslinie Crystal, die unter anderem sechs Airbags, elektrische Fensterheber, elektrische einstellbare Außenspiegel, Geschwindigkeitsregelanlage, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Klimaanlage, LED-Tagfahrlicht und Einparkhilfe hinten umfasst. Das Sondermodell fährt darüber hinaus auf 16 Zoll großen Leichtmetallfelgen vor und verfügt über einen höhenverstellbaren Fahrersitz, ein Navigationssystem sowie ein Lederlenkrad. Das Sicherheitsniveau rundet ein zusätzlicher Knieairbag für den Fahrer ab. Eine Metallic-Lackierung wird optional angeboten.

Angetrieben wird die Sonderedition vom bewährten, 94 kW/128 PS starken e-XGi160 Benzinmotor, der mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe und Frontantrieb kombiniert ist. Wie bei allen Tivoli Modellen genießen Käufer eine Garantie und eine Mobilitätsgarantie über fünf Jahre bis maximal 100.000 Kilometer Laufleistung.

SsangYong Tivoli 1.6 l e-XGi Benziner, 2WD Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 8,6 (innerorts), 5,5 (außerorts), 6,6 (kombiniert); CO2-Emission (kombiniert): 154 g/km; Effizienzklasse: D. Alle Angaben gemäß VO (EG) Nr. 715/2007.

Über die SsangYong Motors Deutschland GmbH

Die SsangYong Motors Deutschland GmbH mit Sitz in Köln ist offizieller Importeur von Fahrzeugen der südkoreanischen Marke SsangYong für den deutschen Markt. Das Vertriebsnetz umfasst derzeit circa 200 Händler. Seit Frühjahr 2011 gehört der südkoreanische Spezialist für Allrad-Fahrzeuge zum indischen Autoproduzenten Mahindra & Mahindra. Auf dem deutschen Markt bietet SsangYong zurzeit folgende Modelle an: Tivoli, XLV, Korando, Rexton, Rodius und Actyon Sports. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ssangyong-presse.de.

Über die real,- SB-Warenhaus GmbH

Als Tochterunternehmen der Metro AG führt real 282 SB-Warenhäuser in Deutschland. Hinzu kommen ein Online-Shop, ein Lebensmittel-Online-Shop sowie Click&Collect-Services. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte das Unternehmen mit rund 34.000 Mitarbeitern einen Netto-Umsatz von ca. 7,2 Mrd. Euro. Weitere Informationen unter www.real.de/unternehmen und www.metroag.de.

