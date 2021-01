ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft

vbw Stellungnahme zum heutigen Home Office Gipfel

München (ots)

Beim heutigen "Home Office Gipfel" bei Ministerpräsident Dr. Markus Söder fand ein intensiver Austausch darüber statt, wie man angesichts der im Vergleich zum Frühjahr noch kritischeren Pandemielage die Inanspruchnahme von Home-Office in den Betrieben noch weiter steigern kann. Es herrschte Einigkeit darüber, dass Home-Office als zusätzliche Infektionsschutzmaßnahme wirkt. Die vbw hat deshalb alle Unternehmen in Bayern dazu aufgerufen, in der Corona-Pandemie vorübergehend Home-Office zu gewähren, wo immer es geht. Im Vorfeld des Treffens hatte sich die vbw und der DGB Bayern auf einen gemeinsamen Aufruf zu mobiler Arbeit verständigt.

