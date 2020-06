IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft

Ilka Horstmeier und Dr. Christian Hartel neue vbw Vizepräsident*innen - Mitgliederversammlung bestätigt zudem vier Kooptierungen

München (ots)

Auf der heutigen Mitgliederversammlung der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. wurden zwei neue Vizepräsident*innen gewählt:

- Ilka Horstmeier, Personalvorständin und Arbeitsdirektorin sowie Mitglied des Vorstands der BMW AG

- Dr. Christian Hartel, Mitglied des Vorstands der Wacker Chemie AG sowie Vorsitzender des Vereins der Bayerischen Chemischen Industrie e. V. und des Verbands der Chemischen Industrie e. V., Landesverband Bayern.

Ilka Horstmeier folgt auf Milagros Caiña-Andree, Dr. Christian Hartel ist Nachfolger von Dr. Günther von Au.

In der vbw Vorstandssitzung am 23. September 2019 wurden vier Persönlichkeiten in den vbw Vorstand kooptiert. Die Mitgliederversammlung hat diese Kooptierungen bestätigt:

- Karl-Heinz Burkhart, Handelsverband Bayern e. V

- Stephan Giesbert, Mitglied Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleistungen e. V. (BAP)

- Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter für den Freistaat Bayern Deutsche Bahn AG

- Stefan Soiné, Vorsitzender ABEW Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen Ernährungswirtschaft e. V.

Die vbw ist die freiwillige, branchenübergreifende und zentrale Interessenvereinigung der bayerischen Wirtschaft und vertritt 142 bayerische Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände sowie 44 Einzelunternehmen. In den Branchen der vbw Mitgliedsverbände sind bayernweit etwa 4,8 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte tätig, das sind fast 90 Prozent aller Beschäftigten im Freistaat.

Die Zusammensetzung von Präsidium und Vorstand der vbw sowie Bilder finden Sie unter folgenden Links:

www.vbw-bayern.de/präsidium

www.vbw-bayern.de/vorstand

