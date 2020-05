IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft

vbw begrüßt die Einrichtung von 50 Professuren für Künstliche Intelligenz - Brossardt: "Wichtiger Beitrag zur Stärkung des Digital-Standortes Bayern"

Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. begrüßt ausdrücklich, dass sich die von der Bayerischen Staatsregierung geplante Einrichtung von neuen Professuren für Künstliche Intelligenz in allen sieben bayerischen Regierungsbezirken bis 2023 konkretisiert. "Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst setzt mit dem Abschluss des Auswahlverfahrens für die Einrichtung von 50 neuen Professuren ein kraftvolles Zeichen für den weiteren Ausbau der Forschung und Lehre im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Es ist richtig und wichtig, dass die Umsetzung der Hightech Agenda Bayern mit großem Elan vorangetrieben wird", sagte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Auch wenn die aktuelle bayerische Steuerschätzung ernüchternd ausfällt, ist nach Ansicht der vbw gerade in der jetzigen Zeit eine Förderung der KI-gestützten Innovationen von herausragender Bedeutung. "Die Digitalisierung ist der zentrale Treiber für alle anderen technologischen Zukunftsfelder, wie schon der Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft seit seiner Gründung betont. Die bayerische Wirtschaft muss deshalb eine Spitzenposition einnehmen, sowohl bei der Forschung und Entwicklung als auch bei der Umsetzung in innovative Produkte, neue Geschäftsmodelle und verbesserte Prozesse. Künstliche Intelligenz wird uns bei der Bewältigung vieler Herausforderungen helfen und bayerische Spitzenforschung den Standort nachhaltig stärken", so Brossardt.

