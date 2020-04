IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft

Taskforce FKS+ unterstützt Regionaldirektion bei Stellenbesetzung - Brossardt: "In der Corona-Krise müssen wir sicherstellen, dass wichtige Infrastrukturen funktionsfähig bleiben"

München (ots)

Die Taskforce FKS+ der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. unterstützt die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit bei der Jobvermittlung in Branchen, denen in der Corona-Krise eine besondere Bedeutung zufällt. Stellenangebote aus diesen Branchen können in der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit (Link: Jobbörse) bundesweit mit der Markierung "Zur Unterstützung in der Corona-Krise" gekennzeichnet werden. Diese Angebote erhalten dadurch Priorität.

"Während in zahlreichen Branchen Kurzarbeit gefahren wird, gibt es einzelne Bereiche der Wirtschaft, in denen aktuell Personal dringend gesucht wird. Dazu gehören zum Beispiel die Bereiche Energie, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Ernährung, Abfallwirtschaft und Pflege. Die Taskforce FKS+ unterstützt die Regionaldirektion Bayern gezielt bei der Vermittlung von Arbeitskräften auf die entsprechenden Stellenausschreibungen. Hierzu wird sie ihr bestehendes Netzwerk aktivieren und erweitern, um interessierte Personen anzusprechen", sagte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Die Taskforce steht natürlich ebenfalls als Ansprechpartner für Arbeitgeber zur Verfügung, die Personal suchen. Zudem wird die Taskforce auf Branchen zugehen, die derzeit stark von Kurzarbeit betroffen sind. Für Beschäftigte in Kurzarbeit besteht befristet die Möglichkeit eines Hinzuverdiensts, der bis zur Erreichung des früher erzielten Einkommens nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet wird.

"Wir begrüßen, dass der Gesetzgeber die Zuverdienstmöglichkeiten von Kurzarbeitergeldempfängern erleichtert hat. Beschäftigte können ihren Einkommensverlust durch zusätzliche Arbeit kompensieren. Und auch Betriebe, die in dieser Zeit zusätzliche Arbeitskräfte suchen, haben es so leichter, diese schnell zu finden. Auf unserer Jobbörse sind solche Beschäftigungsmöglichkeiten jetzt ganz leicht zu filtern. Unser Ziel ist es nun, die Informationen schnell an die Betriebe und an interessierte Bürgerinnen und Bürger zu bringen. Deshalb freuen wir uns, dass uns die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und andere Arbeitsmarktpartner dabei unterstützen", sagte Ralf Holtzwart, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit.

Brossardt: "In Krisenzeiten wie diesen müssen wir unsere Anstrengung in die Aufrechterhaltung der wichtigen Infrastrukturen legen. Die gemeinsame Aktion mit der Regionaldirektion Bayern ist dazu ein wichtiger Baustein."

Die Taskforce FKS+ ist Teil der Initiative "Fachkräftesicherung+", die die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. im Oktober 2018 zusammen mit der Bayerischen Staatsregierung ins Leben gerufen hat.

