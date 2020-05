Stach´s Gesellschaft für Unternehmensentwicklung mbH

Experten für Change optimieren Leistungen und Marktpositionierung

Ansätze geeignet, um Auswirkungen von Covid-19 auf Betriebs- und Personalmodelle zu managen

Frankfurt am Main (ots)

Wo und wie entsteht in meinem Unternehmen zukünftig Mehrwert durch menschliche Leistung? "Wer sein Business erfolgreich auf die Zukunft ausrichten will, muss sich diese Frage grundlegend beantworten, um den Entwicklungsbedarf in der Organisation und Mitarbeiterschaft zu erkennen und zu managen", sagt Thomas Stach, Geschäftsführer der Stach's Gesellschaft für Unternehmensentwicklung. Auch und gerade jetzt, da die Corona-Krise viele Betriebs- und Zusammenarbeitsmodelle verändert.

Die Frage war für Stach's auch der Kompass zur Optimierung des eigenen Leistungsangebots. THINK BUSINESS - FOCUS ON IMPACT - LEAD WITH PURPOSE sind die zentralen Empfehlungen für die erfolgreiche Gestaltung von internen Transformations- und Change-Projekten. Darüber hinaus hat Stach's zusätzliche komplementäre Leistungen weiterentwickelt: Das individuelle Coaching in Umbruchsituationen und die öffentliche Vermittlung von politischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Transformationen.

Die Relevanz dieser wirkungsorientierten Vorgehensweise zeige sich auch ganz aktuell in der Krisenbewältigung - insbesondere bei den Unternehmen, deren Märkte und Umsatzerwartungen sich nachhaltig verschoben haben. "Restart-Kampagnen zur Bindung und Mobilisierung der Mitarbeiter sind das eine. Das andere sind tiefgreifende Digitalisierungs-, Effizienz- und Flexibilisierungsoffensiven, die wir genauso sehen werden wie zahlreiche Reorganisationen und Personalmaßnahmen", ist sich Stach sicher. Hinzu kommen Lerneffekte hinsichtlich Kostensenkungspotenzialen, neuen Führungsansätzen oder virtuellen Interaktionsformen. Stach's hat ein Analyse- und Arbeitsmodell entwickelt, um den daraus resultierenden personellen und organisatorischen Change-Bedarf noch besser erkennen und die nachhaltige Wirkung der Projekte sicherstellen zu können.

"Unser Ziel ist es immer, dass eine beabsichtigte Veränderung später auch tatsächlich erfolgreich gelebt wird. Stach's leistet diesen echten Change. Weil neue Strategien, Systeme, Prozesse oder Strukturen nur so gut sind, wie die Menschen in der Lage und bereit sind, sie anzuwenden", so Stach.

Pressekontakt:

Thomas Stach

069-97671310

thomas.stach@stach-s.de

Stach's Gesellschaft für Unternehmensentwicklung mbH

www.stach-s.de

Original-Content von: Stach´s Gesellschaft für Unternehmensentwicklung mbH, übermittelt durch news aktuell