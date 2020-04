Onpulson.de GbR

Online-Test ermittelt die passende KfW-Coronahilfe für Unternehmen

Mit einem kostenlosen Online-Test können Unternehmen in fünf einfachen Schritten ermitteln, welche KfW-Kredite ihnen im Rahmen der Corona-Soforthilfen zustehen. Die Auswertung erfolgt dabei direkt und vollständig anonym.

Das Corona-Virus bringt viele Unternehmen an den Rand ihrer finanziellen Belastbarkeit. Um eine Insolvenz zu vermeiden, bietet die KfW Hilfskredite an. Mit einem kostenlosen Online-Schnelltest, den das Business-Magazin onpulson.de entwickelt hat, erfahren Unternehmen, ob sie Anspruch auf einen Hilfskredit der KfW haben und welcher für sie in Frage kommt.

Der Schnelltest ist leicht zu handhaben: Nach der Beantwortung von nur fünf Fragen erfährt der Testteilnehmer direkt für welche KfW-Soforthilfe das Unternehmen berechtigt ist. Hierbei spielt das Gründungsjahr des Unternehmens, die Mitarbeiteranzahl und der Jahresumsatz eine entscheidende Rolle. Der Test ist völlig anonym - es müssen keine persönlichen Daten oder sensiblen Unternehmensinformationen, wie z.B. der Firmenname, eingegeben werden.

Abrufbar ist der Schnelltest unter: https://www.onpulson.de/52875/schnelltest-kfw-coronahilfe-unternehmen/

Das wichtigste zur KfW-Coronahilfe auf einen Blick

Der Kredit der KfW ist sowohl zur Deckung der laufenden Kosten als auch für etwaige Investitionen in die Zukunft vorgesehen. So sollen Unternehmen erfolgreich die Corona-Krise meistern und auch für die Zeit danach optimal gerüstet sein. Firmen können den Kredit unkompliziert bei der Hausbank beantragen. Dabei übernimmt die KfW einen großen Teil des Risikos. Infolge sind die Banken und Sparkassen eher bereit einen Hilfskredit zu vergeben und durch die lange Tilgungsfrist von bis zu 10 Jahren ist ausreichend Zeit zur wirtschaftlichen Erholung und Rückzahlung. Damit können kurzfristige finanzielle Engpässe überbrückt, Arbeitsplätze gesichert und das Unternehmen optimal für Nach-Corona-Zeit positioniert werden.

