Lidl

Lidl startet Umzugsservice mit Movinga

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Entspannt umziehen zum gewohnt günstigen Lidl-Preis: Als erster Lebensmitteleinzelhändler baut Lidl seine Services im Onlineshop um Umzüge aus. Dazu kooperiert das Unternehmen mit der Online-Umzugsplattform Movinga. Ab heute können sich Interessierte unter www.lidl-umzug.de oder telefonisch unter der Hotline 030 767 58002 zu ihrem Umzug beraten lassen, zu dem sie innerhalb weniger Minuten kostenlos ein persönliches Angebot erhalten. Neben Leistungen wie der Be- und Entladung des Fahrzeugs sowie dem Transport ist je nach Wahl des Angebots auch der Ab- und Aufbau der Möbel oder das Packen der Umzugskartons inklusive. Bei der Buchung über Lidl erhalten Kunden einen Rabatt von 100 Euro sowie die Premiumversicherung in allen Paketen inklusive. Auch nach dem Einzug bietet der Lidl-Onlineshop ein vielfältiges Sortiment und attraktive Services wie beispielsweise eine große Auswahl an Wohnaccessoires, Werkzeugen oder Gartenzubehör sowie Lidl Strom oder Lidl Connect mit günstigen Tarifen für nachhaltige Energie beziehungsweise Highspeed-Internet und Telefonie.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell