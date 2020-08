Lidl stellt ab sofort auf 100 Prozent Grünstrom um / Lidl verfolgt ambitionierte Klimastrategie und macht die weltweit anerkannten Science Based Targets zur Grundlage seiner Klimaziele

Lidl

Lidl Deutschland bezieht ab sofort 100 Prozent Grünstrom aus Wasserkraft, um seinen Energiebedarf zu decken. Damit leistet das Unternehmen einen signifikanten Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz. Bereits seit 2015 werden die 39 Lidl-Logistikzentren zu 50 Prozent und seit 2016 die mittlerweile über 250 Elektroladesäulen an Lidl-Standorten komplett mit Ökostrom betrieben. Das Unternehmen geht nun konsequent den nächsten Schritt und nutzt auch für den Betrieb der deutschlandweit mehr als 3.200 Lidl-Filialen und aller Lidl-Logistikzentren ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien. Darüber hinaus macht Lidl Deutschland die Science Based Targets zur Grundlage seiner Klimaziele. Eine entsprechende Beitrittserklärung zur Science Based Target Initiative wurde jetzt durch die Schwarz Gruppe stellvertretend für alle Unternehmensteile eingereicht. In den kommenden Monaten wird Lidl Deutschland auf der Basis bestehender Klimabilanzen Ziele und Maßnahmen definieren, mit denen CO2-Emissionen in Betrieb und Lieferkette vermieden, reduziert oder kompensiert werden können. Damit leistet das Unternehmen seinen Beitrag, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen, wie es das Pariser Klimaabkommen vorsieht.

