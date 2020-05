Lidl

Investition in die Zukunft: Lidl erhöht Anzahl an Ausbildungsplätze um 40 Prozent

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

- Ausbildung und Studium bei Lidl: Finanzielle Sicherheit und top Karrierechancen - Ausbau digitales Recruiting über Social Media

Die Auswirkungen der seit Wochen andauernden Corona-Krise sind auch auf dem Ausbildungsmarkt zu spüren. Aktuell ist die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze insgesamt rückläufig und erschwert vielen jungen Menschen eine sichere Zukunftsplanung. Gerade in schwierigen Zeiten brauchen junge Leute Perspektiven, Lidl erhöht in diesem Zuge die Anzahl der Ausbildungsplätze deutlich.

In Krisenzeiten Perspektiven aufzeigen

Lidl Deutschland setzt ein klares Zeichen und hat die Anzahl seiner Ausbildungsstellen und Studienplätze um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Das Unternehmen plant, 2020 insgesamt mehr als 2.400 neue Azubis und dual Studierende im Team Lidl zu begrüßen und ihnen die Möglichkeit zu geben, in eine erfolgreiche und sichere Zukunft zu starten. Ob Verkauf, IT oder Marketing, ob ein Studium der Immobilienwirtschaft, eine Ausbildung im Abiturientenprogramm oder als Fachkraft für Lagerlogistik: Durch die Vielseitigkeit, Größe und Internationalität des Unternehmens bietet Lidl nicht nur zahlreiche Karriereeinstiege, sondern auch exzellente Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Auch auf eine Top-Vergütung können sich die Nachwuchstalente freuen, die bei einer Ausbildung im Vertrieb und Betrieb sowie in der Logistik mit monatlich 1.000 Euro im ersten Lehrjahr einsteigen, im zweiten und dritten Jahr bekommen sie 1.100 Euro beziehungsweise 1.250 Euro. Teilnehmer des Abiturientenprogramms verdienen ab dem ersten Jahr 1.100 Euro monatlich, ab dem zweiten Jahr 1.250 Euro, ab dem dritten übertariflich. Das Entgelt der dual Studierenden bei Lidl liegt jeweils monatlich im ersten Jahr bei 1.500 Euro, im zweiten Jahr bei 1.600 Euro und im dritten Jahr bei 1.800 Euro.

Zielgruppenspezifisches Recruiting über Social Media

Lidl setzt beim Recruiting von Auszubildenden und Studenten verstärkt auf Social Media und geht in den offenen Dialog. Bereits seit mehreren Jahren ist Lidl mit eigenen Karriere-Kanälen auf Instagram, LinkedIn und Xing sowie seit Kurzem auf TikTok unterwegs. Der humorvolle Content sowie aufmerksamkeitsstarke Recruiting-Kampagnen für Schüler und Studenten kommen bei der jungen, onlineaffinen Zielgruppe an. So verzeichnet lidlkarriere auf Instagram über 24.000 Follower, auf TikTok sogar bereits über 41.000 Follower und über 320 Millionen Aufrufe der kürzlich gestarteten Hashtag-Challenge #movelikelidl.

Digitalisierung der Bewerbungsprozesse und Ausbildungen

Vom Bewerbungsprozess über das Vorstellungsgespräch bis hin zur Begrüßungsveranstaltung: Lidl optimiert fortlaufend seine Personalprozesse und setzt unterschiedliche digitale Tools ein. Bereits vor Karrierestart können sich interessierte Schüler und Eltern über die Online-Vortragsreihe #lidlsagmal umfangreich über das Unternehmen sowie das Ausbildungs- und Studienangebot informieren. Ein Online-Bewerber-Tool ermöglicht ein schnelles und transparentes Bewerbungsverfahren und wird durch Online-Bewerbungsgespräche ergänzt. Auch während der Ausbildung und des Studiums legt Lidl großen Wert auf Fortschritt. Mit digitalen Lernangeboten wie der Plattform "Prozubi" und einer Lern-App können sich die Nachwuchskräfte auch selbstständig und individuell auf Prüfungen vorbereiten oder Inhalte aus der Berufsschule wiederholen. Für alle Azubis, die 2020 vor ihrem Ausbildungsabschluss stehen, hat Lidl in den letzten Wochen ein Telefoncoaching eingeführt, in dem sie durch erfahrene Ausbilder optimal auf ihre Abschlussprüfung vorbereitet werden.

Weitere Details sowie die aktuellen Stellenausschreibungen für die Ausbildungen und Studiengänge in diesem Jahr auf jobs.lidl.de

Über Lidl Deutschland:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorien und Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

Pressekontakt:

Pressestelle Lidl Deutschland

07132/30 60 90 · presse@lidl.de

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell