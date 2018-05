Das abgebildete Paket mit sechs Goldmedaillengewinnern sowie weitere bei der Berliner Wein Trophy prämierte Weine sind im Mai 10 Prozent reduziert. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58227 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/LIDL/Lidl" Bild-Infos Download

Neckarsulm (ots) - Preisgekrönte Weinkompetenz in Serie: Bereits zum vierten Mal hat die Deutsche Wein Marketing (DWM) die Lidl-Weinwelt auf www.lidl-weinwelt.de als "Besten Weinfachhändler Online 2018" ausgezeichnet. Grundlage der Auszeichnung bilden die Ergebnisse bei der Berliner Wein Trophy, Deutschlands bedeutendster und größter internationaler Weinverkostung. Bei dem renommierten Wettbewerb bewertet eine Expertenjury zwei Mal im Jahr jeweils über 5.000 Weine nach den Kriterien der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) und prämiert die besten mit den Medaillen Großes Gold, Gold und Silber.

Im Juli 2017 und Februar 2018 verlieh die DWM gleich vier Weinen aus dem Sortiment des Lidl-Onlineshops das Siegel "Großes Gold": Der "Château Rieussec Sauternes Saint-Émilion Grand Cru Classé 2007" und der "Château Rieussec Sauternes Grand Cru Classé 2009" - beides französische Süßweine - erhielten ebenso das beste Gütesiegel wie die Rotweine "Château Laroze Saint-Emilion Grand Cru Classé 2007" aus Frankreich und "Quinta do Carmo" aus Portugal. Ganze 146 Lidl-Weine wurden mit der Goldmedaille, sieben weitere mit "Silber" ausgezeichnet.

Eine Auswahl der von der Berliner Wein Trophy ausgezeichneten Weine wird im Mai im Weinmagazin des Lidl-Onlineshops vorgestellt, das in der Filiale ausliegt oder online unter www.lidl.de/de/online-prospekt einsehbar ist. Im Aktionszeitraum vom 1. bis zum 31. Mai 2018 sind diese Weine mit 10 Prozent Preisnachlass erhältlich, zum Beispiel folgende Goldmedaillengewinner:

- "Riesling Nahe QbA", Weißwein 2016 für 4,49 Euro statt 4,99 Euro - "Duca di Sasseta Serpasso Toscana IGT", Rotwein 2016 für 5,39 Euro statt 5,99 Euro - "Gewürztraminer Alsace AOC", Weißwein 2016 für 6,29 Euro statt 6,99 Euro - "Agramont Gran Reserva Navarra DO", Rotwein 2010 für 6,29 Euro statt 6,99 Euro - "La Tourelle de Croizet-Bages Pauillac AOP", Rotwein 2009 für 17,09 Euro statt 18,99 Euro - "Bissinger Champagner Premier Cru brut", Schaumwein für 17,99 Euro statt 19,99 Euro

Zusätzlich erhalten Weinfreunde ein Paket mit sechs ausgewählten Goldmedaillengewinnern der Berliner Wein Trophy für 24,99 Euro statt 34,94 Euro.

Versandkostenfreie Bestellung im Mai

Mit über 1.200 Weinen, Schaumweinen und Sekt aus Deutschland, Europa und Übersee bietet die Lidl-Weinwelt eine große Auswahl für jeden Geschmack und in jeder Preiskategorie. Für alle, die sich von der abwechslungsreichen Vielfalt überzeugen wollen: Mit dem Gutscheincode WEINMAI werden alle Weinbestellungen im Mai ab einem Bestellwert von 29 Euro versandkostenfrei nach Hause geliefert.

Weitere ausgezeichnete Tropfen und Informationen zur Lidl-Weinwelt unter www.lidl-weinwelt.de.

Über Lidl Deutschland:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

Pressekontakt:

Pressestelle Lidl Deutschland

07132/30 60 90 · presse@lidl.de

Original-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell