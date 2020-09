Kaspersky Labs GmbH

Kaspersky-Dokumentarfilm sensibilisiert für den Schutz des fragilen Ökosystems der Kurilen

Die Kaspersky-Dokumentation "From Kurils With Love" [1], die ab heute 17 Uhr auf Tomorrow Unlocked [2] verfügbar ist, nimmt das Publikum mit auf eine Expedition zur Inselgruppe der Kurilen. Der Film begleitet ein Team bekannter Abenteurer, die sich mit der Rolle von Daten und Technologie im Naturschutz auseinandersetzen. Die Online-Premiere unterstützt eine Fundraising-Aktion zugunsten der Kuril Islands Research & Conservation Initiative [3], die eine Datensammlung über die Kurilen-Inseln anstrebt, um langfristige Erhaltungspläne zu ermöglichen und das schöne und gleichzeitig fragile Ökosystem zu schützen. Im Mittelpunkt des Films steht die kritische Arbeit des Meereswissenschaftlers und Hüters der Kurilen Vladimir Burkanow. Die vulkanischen Kurilen sind einer der abgelegensten und unzugänglichsten Orte der Welt. Die Inselkette befindet sich zwischen Russland und Japan, wobei einige der Eilande noch immer nicht geschützt werden. Im Juli 2019 nahm Eugene Kaspersky an einer Expedition teil, die das Bewusstsein für diesen magischen Ort schärfen sollte. Die Vorbereitungen für die Expedition begannen 2017, als der Produzent Povel Torudd zusammen mit dem bekannten Expeditionsfilmemacher Renan Ozturk ein Team aus Umweltschützern, Filmemachern und Fotografen zusammenstellte. Die Gruppe, zu der der Regisseur und Koproduzent Taylor Rees, die Fotografen Chris Burkard, Ted Hesser und Ryan Hill, die Wissenschaftskommunikatoren Jeff Kerby und Rishi Sugla sowie der Meeresbiologe Dr. Vladimir Burkanov gehörten, setzte an Bord des gecharterten Bootes von Eugene Kaspersky die Segel zu einer 12-tägigen Expedition über die Kurilen-Inseln. Das Filmmaterial des Projekts, mit über 20 High-End-Kameras und fast ebenso vielen Drohnen dokumentiert, erzählt die bislang wenig bekannte Geschichte eines einzigartigen und gefährdeten Ökosystems und die unglaubliche Hingabe Vladimir Burkanovs, der sein Leben dem Schutz dieses Ökosystems gewidmet hat. Der Film ist jetzt bei Tomorrow Unlocked - einem von Kaspersky ins Leben gerufenen Online-Magazin für Technologiekultur - zu sehen. "From Kurils With Love" setzt einen starken Fokus auf die Technologie, erforscht den Einsatz von Zeitrafferkameras und verschiedenen Überwachungsgeräten, die es Wissenschaftlern ermöglichen, den Gesundheitszustand der Populationen Stellerscher Seelöwen und nordischer Pelzrobben zu evaluieren, die in den vergangenen Jahrzehnten um schätzungsweise 80 Prozent zurückgegangen sind. Unter Burkanovs Leitung erhielten die Expeditionsteilnehmer Kenntnisse über das Ökosystem der Kurilen, deren Klima und Rolle als einer der letzten unberührten Orte im gesamten Pazifikraum. Dies inspirierte die Besatzung, sich weiterhin und verstärkt für die Sensibilisierung dieses Gebiets und dessen Schutz zu engagieren. "From Kurils With Love" zeigt einzigartiges Filmmaterial über die Folgen des Ausbruchs des Raykoke-Vulkans im Jahr 2019, der die Steller-Seelöwenpopulation auf der Insel erheblich in Mitleidenschaft gezogen hat. Die Expeditionsmannschaft war das erste Medienteam, das die Insel nach der massiven Eruption einige Wochen zuvor erreichte. Den Zuschauer erwartet im Rahmen des Hauptfilms "From Kurils With Love" als auch in zwei ergänzenden Kurzfilmen ein sehr persönlicher Einblick und eine Wissenschaftsgeschichte über die mythischen Kurilen-Inseln. Die einzigartige und zerbrechliche Schönheit der Insel-Kette und die kritischen ökologischen Probleme, mit denen die Region konfrontiert ist, stehen im Mittelpunkt. Der erste Behind-the-Scenes-Kurzfilm, "The Rise of the Drones", ist der Rolle von Technologie und Daten bei der Aufklärung der Menschen über einen so einzigartigen, aber schwer zugänglichen Ort wie die Kurilen-Inseln gewidmet. Der zweite Kurzfilm "One Part Purpose" erklärt, warum Eugene Kaspersky den Entschluss gefasst hat, diese Expedition zu unterstützen, und wie sich diese zu einem Herzensprojekt entwickelte. Für Eugene Kaspersky ein Herzensprojekt "Seit ich als kleiner Junge zum ersten Mal von den Kurilen-Inseln hörte, wollte ich schon immer dorthin reisen. Die Expedition, die in "From Kurils With Love" dokumentiert wird, war mein zweiter Besuch, der mich sehr bereichert hat. Wir hatten diesmal unglaubliches Glück mit dem Wetter, und das hat uns eine große Last von den Schultern genommen, da wir ja dort waren, um einen Dokumentarfilm zu drehen. Ich freue mich sehr, mit diesem Dokumentarfilm meinen Blick auf die Kurilen, wie ich sie kenne und liebe, mit dem Rest der Welt teilen zu können", kommentiert Eugene Kaspersky, CEO von Kaspersky. Der Hauptdokumentarfilm wurde bereits bei 18 führenden internationalen Dokumentarfilmfestivals als Offizielle Auswahl gelistet - darunter das Heartland Film Festival, Mountain Film, Wildlife Conservation Film Festival, Washington DC Environmental Film Festival und das Environmental Film Festival Yale. Bislang wurde er schon mit drei Preisen ausgezeichnet. Die Online-Premiere des Dokumentarfilms unterstützt die von Dr. Burkanov und Mitgliedern des Expeditionsteams organisierte Fundraising-Initiative, die darauf abzielt, belastbare Umweltdaten über das Ökosystem der Kurilen zu sammeln. Diese tragen dazu bei, fundierte wissenschaftliche Prognosen für die Zukunft dieser Inselgruppe zu erstellen, um einen nachhaltigen Erhaltungsplan für die Region zu erarbeiten. "Ich habe einen großen Teil meines Lebens dem Versuch gewidmet, das Ökosystem der Kurilen zu verstehen, mit dem Ziel, dazu beizutragen, es für künftige Generationen zu erhalten. Obwohl der erste Schritt darin besteht, Technologie und verlässliche Daten zu nutzen, um es weiter zu ergründen, geht es im zweiten Schritt um Bewusstseinsbildung. Menschen etwas sehen und fühlen zu lassen bedeutet, ihr Interesse für eine Sache zu wecken. Ich hoffe, dass dieser Dokumentarfilm der Welt die Augen für diesen magischen Ort öffnet. Es war ein Glücksfall, Teil dieses Projekts zu werden und ich wünsche mir, auf diesem Wege ein größeres Publikum online zu erreichen. Ich hoffe, dass sich viele, ebenso wie ich, jetzt dafür einsetzen wollen, die Zukunft der Kurilen durch unsere gemeinnützige Organisation zu schützen", betont Dr. Vladimir Burkanov. [1] http://www.fromkurilswithlove.com/ [2] https://www.tomorrowunlocked.com/ [3] https://www.gofundme.com/f/support-the-kuril-islands

