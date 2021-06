PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.

Deutschlands beliebteste Pflegeprofis: Die 16 Landessieger stehen fest

Berlin (ots)

Spannung bis zum Schluss: Nach einer vierwöchigen Online-Abstimmung auf www.deutschlands-pflegeprofis.de freuen sich 16 examinierte Pflegekräfte und Pflegeteams über ihren Sieg. Sie stehen dabei auch stellvertretend für die 1,2 Millionen Pflegekräfte in Deutschland, die sich täglich engagiert um bedürftige Menschen kümmern und öffentliche Wertschätzung verdienen. Die stolzen Gewinnerinnen und Gewinner arbeiten in allen Bereichen der professionellen Pflege, von der Klinik bis zum Altenheim. Vorgeschlagen wurden sie von Patienten, Angehörigen, Freunden und Kollegen; online für sie abstimmen konnten alle Interessierten.

"Wir freuen uns mit allen Siegern und gratulieren ganz herzlich zu ihrem Erfolg", sagt PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther. "Die Auswahl haben diejenigen getroffen, die es besonders gut wissen müssen: Patienten, Pflegebedürftige, Angehörige, Kollegen und Freunde." Das Ergebnis der vergangenen Wochen kann sich sehen lassen: 750 Nominierungen und mehr als 41.000 abgegebene Stimmen. "Das Interesse war groß, öffentlich 'Danke' zu sagen. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist das ein tolles und wichtiges Signal für alle Pflegeprofis in Deutschland, die täglich mit Leidenschaft arbeiten", so Reuther.

"Ich bin begeistert, dass so viele Menschen mitgemacht und somit ihre Wertschätzung für die unverzichtbare Arbeit der professionellen Pflegekräfte gezeigt haben", freut sich Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung und Schirmherr des Wettbewerbs. "Ich hoffe, dass es die Pandemie im November zulässt und ich alle Preisträgerinnen und Preisträger in Berlin beim 'Fest der Pflegeprofis' persönlich kennenlernen kann."

Zunächst stehen jedoch im Juli und August die regionalen Preisverleihungen an, die bei den Pflegeprofis vor Ort stattfinden. Im Oktober startet der Wettbewerb in die zweite Runde: Bis zum 31. Oktober werden per Online-Abstimmung die Bundessieger gewählt. Sie erhalten je 2.000 Euro Preisgeld. Die Zweitplatzierten erhalten 1.000 Euro, die Dritten 500 Euro.

Die Landessiegerinnen und -sieger sind:

Baden-Württemberg

- Pflegeteam der Frühchenstation (neonatologische Intensivstation), Olgahospital des Klinikums Stuttgart

Bayern

- Pflegeteam der Intensiv- und Anästhesiepflege, Barmherzige Brüder Krankenhaus München

Berlin

- Pflegeteam 4A, Interdisziplinäre Station und Pandemiestation, Sana Klinikum Lichtenberg

Brandenburg

- Pflegeteam der Station 2, Herzchirurgie, Sana Herzzentrum Cottbus

Bremen

- Team der Pflege-Einrichtung Da Vinci, Stiftung Friedehorst

Hamburg

- Pflegeteam der Geriatrischen Station 2, COVID-Station, Marienkrankenhaus Hamburg

Hessen

- Intensivpflegeteam 31-32, St. Josefs-Hospital Wiesbaden

Mecklenburg-Vorpommern

- Pflegeteam der Klinik für Innere Medizin im Sana HANSE-Klinikum Wismar

Niedersachsen

- Sybille Dodimead, Hygiene und Infektionsprävention, Sana Klinikum Hameln-Pyrmont

Nordrhein-Westfalen

- Ulrike Wellkamp, Gastroenterologie, Universitätsklinikum Münster

Rheinland-Pfalz

- Pflegeteam der Kinderonkologie, Kinderonkologisches Zentrum der Universitätsmedizin Mainz

Saarland

- Pflegeteam der Intensivstation, Marienhaus Klinikum St. Wendel-Ottweiler

Sachsen

- Pflegeteam der K111, Klinik für Infektions- und Tropenmedizin, COVID-Station, Klinikum Chemnitz

Sachsen-Anhalt

- Pflegeteam der internistischen Intensivstation G1, Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau

Schleswig-Holstein

- Pflegeteam der A1, Gastroenterologie, Klinikum Pinneberg

Thüringen

- Pflegeteam der Kinderonkologie Station E 130, Uniklinikum Jena

Hintergrund

Für ihren täglichen Einsatz und ihr persönliches Engagement verdienen die 1,2 Millionen Pflegeprofis in Deutschland neben guten Arbeitsbedingungen und einer fairen Vergütung vor allem auch Wertschätzung. Deshalb veranstaltet der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) zum dritten Mal seit 2017 den Online-Wettbewerb "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" (www.deutschlands-pflegeprofis.de). "Pflegerinnen und Pfleger tragen wesentlich dazu bei, Deutschlands Gesundheitssystem zu einem der besten der Welt zu machen", so PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther.

Für Ihre Berichterstattung

Weitere Informationen zum Pflegeprofi-Wettbewerb 2021 sowie Materialien und Bilder zum Download finden Sie unter www.deutschlands-pflegeprofis.de

Original-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell