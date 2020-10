BD (Becton, Dickinson and Company)

CerTest Biotec und BD geben CE-Kennzeichnung für Kombinationstest COVID-19, Influenza, RSV auf dem molekulardiagnostischen System BD MAX(TM) bekannt

Zaragoza, Spanien und Franklin Lakes, New Jersey (ots/PRNewswire)

CerTest Biotec gab heute zusammen mit BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), einem weltweit führenden Medizintechnikunternehmen, bekannt, dass das VIASURE SARS-CoV-2 (N1 + N2) Echtzeit-PCR-Nachweiskit, das für das BD MAX(TM) System angepasst wurde, die CE-Kennzeichnung* gemäß der IVD-Richtlinie (98/79/EG) erhalten hat.

Dieses Kit ermöglicht BD MAX(TM) Systembenutzern die Nutzung eines einzigen Moduls, um Proben gleichzeitig auf COVID-19, Influenza (Grippe) und Respiratory Syncytial Virus (RSV) zu testen.

"Das neue CerTest-Kit bietet die Möglichkeit zur schnellen Durchführung von COVID-19-Tests, die einzeln oder in Kombination mit dem Nachweis von Grippe A, Grippe B und RSV A und B durchgeführt werden können", erklärte Nelson Fernandes, Geschäftsführer von CerTest Biotec. "Wenn wir in die Grippesaison eintreten, wird die Fähigkeit, gleichzeitig auf COVID-19 und Grippe zu testen, die Diagnose und letztlich auch die Behandlung beschleunigen."

Das BD MAX(TM) System, eine molekulardiagnostische Plattform, wird in Hunderten von Labors in ganz Europa eingesetzt. Jede Einheit kann innerhalb von zwei bis drei Stunden Ergebnisse liefern und ist in der Lage, Hunderte von Proben über einen Zeitraum von 24 Stunden zu analysieren.

"Zusammen mit CerTest können wir unseren Kunden in Europa während der Wintersaison eine Komplettlösung für die COVID-19-Diagnostik anbieten", so Nikos Pavlidis, Vizepräsident für Molecular Diagnostics und Women's Health bei BD. "Durch die Nutzung unserer bedeutenden installierten Basis und der Vielseitigkeit des BD MAX-Systems wird dieser Test die Kapazität für SARS-CoV-2- und Grippetests erheblich steigern. Er ermöglicht den Ärzten eine schnelle Diagnose, um der Verbreitung von COVID-19 entgegenzuwirken."

Die CerTest-Tests rasten in die testspezifische Position auf dem von BD gelieferten ExK(TM) TNA-Extraktionsstreifen für den BD MAX(TM) ein.

Das Echtzeit-PCR-Nachweiskit VIASURE SARS-CoV-2 (N1 + N2) für das BD MAX(TM) System und das Echtzeit-PCR-Nachweiskit VIASURE Flu A, Flu B & RSV für das BD MAX(TM) System werden über das Netzwerk von BD verkauft und sind in den Vereinigten Staaten nicht zum Verkauf erhältlich. Um einen autorisierten BD-Vertreter zu finden oder Informationen anzufordern, besuchen Sie www.bd.com oder www.certest.es

* VIASURE-Kits sind in den USA nicht zum Verkauf erhältlich. Die Produktverfügbarkeit kann in verschiedenen Ländern unterschiedlich sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen BD-Vertreter.

Über CerTest

CerTest Biotec ist ein europäisches Unternehmen, das 2002 für die Entwicklung und Herstellung von Medizinprodukten für die In-vitro-Diagnostik gegründet wurde.

Heute ist CerTest ein globales Unternehmen, das um 5 Geschäftseinheiten herum strukturiert ist und eines der breitesten Portfolios für humane In-Vitro-Diagnostik anbietet. Das Unternehmen stützt seine Zukunft auf fundiertes technisches Wissen und Kompetenz in der Erkennung Humankrankheiten.

Die CerTest-Labors der letzten Generation, modernste technische Ausrüstung und qualifizierte Fachkräfte sind der Schlüssel für die Bereitstellung zuverlässiger Lösungen für die medizinische Diagnostik.

Über BD

BD ist eines der größten globalen Medizintechnikunternehmen der Welt und setzt sich für die Verbesserung der medizinischen Forschung, Diagnostik und Versorgung ein. Das Unternehmen unterstützt die Helden an der vordersten Front des Gesundheitswesens durch die Entwicklung innovativer Technologien, Dienstleistungen und Lösungen, die sowohl die klinische Therapie für Patienten als auch den klinischen Prozess für die Leistungserbringer im Gesundheitswesen voranbringen. BD und seine 65.000 Mitarbeiter engagieren sich mit Leidenschaft für die Verbesserung der Sicherheit und Effizienz von Pflegeprozessen in Kliniken, für die Befähigung von Laborwissenschaftlern zur genauen Erkennung von Krankheiten und für die Förderung der Forschung zur Entwicklung von Diagnostika und Therapeutika der nächsten Generation. BD ist in praktisch jedem Land vertreten und arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, um einige der schwierigsten globalen Gesundheitsprobleme anzugehen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Kunden kann BD dazu beitragen, die Ergebnisse zu verbessern, die Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern, die Sicherheit zu verbessern und den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu erweitern. Weitere Informationen zu BD finden Sie unter bd.com.

*Die Marken BD und BD MAX sind Eigentum von BD (Becton, Dickinson and Company).

*VIASURE ist ein eingetragenes Warenzeichen von CerTest Biotec, S.L.

Kontakte: Nelson Fernandes, CerTest Biotec Geschäftsführer (+34) 976 520 354 nfernandes@certest.es Kristen Cardillo Kristen M. Stewart, CFA BD Corporate Communications BD Investor Relations 201-847-5657 201-847-5378 kristen.cardillo@bd.com kristen.stewart@bd.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/617615/BD_Logo.jpg

Original-Content von: BD (Becton, Dickinson and Company), übermittelt durch news aktuell