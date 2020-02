TERRITORY

Content Marketing/Relaunch DB MOBIL: TERRITORY und die Deutsche Bahn setzen auf mehr Service und Leserinteraktion

Hamburg (ots)

Ab März präsentiert die Deutsche Bahn ihr Kundenmagazin DB MOBIL in modernisierter Form. Das neue Magazin (EVT 28.02.2020) erscheint in einer frischeren Optik und setzt auf neue, hochwertige Service-Inhalte mit mehr Leserdialog. Dabei wird DB MOBIL auch stärker mit digitalen Maßnahmen vernetzt. Für den Relaunch des reichweitenstärksten Reise-Magazins im deutschen Markt zeichnet sich TERRITORY, die Agentur für Markeninhalte, verantwortlich.

In gleich mehreren Rubriken des Magazins wird DB MOBIL die Leser künftig stärker miteinbeziehen: So wird die Deutsche Bahn über ihre Twitter-Accounts monatliche Umfragen starten, die anschließend im Heft aufgegriffen werden. Gleichzeitig können die Reisenden über Twitter Fragen stellen, die dann im Magazin beantwortet werden. Zusätzlich gibt die neue Rubrik "Die Bahn und ich" Lesern die Möglichkeit, persönliche Reiseerlebnisse mit der Bahn zu schildern, wohingegen der neue Bereich "Intern" Einblick in die Entstehung des Heftes gewährt. Die Journalistin und Buchautorin Greta Taubert wird als neue Kolumnistin neben Thilo Mischke den Reisenden Anregungen geben, wie sie sich auf der Zugfahrt mit einfachen Mitteln die Zeit vertreiben können. Mischke erhält für seine beliebte Kolumne "Mein neuer Nachbar" eine eigene Seite.

Für die Relaunch-Ausgabe hat die Deutsche Bahn in Zusammenarbeit mit TERRITORY den international preisgekrönten Fotografen Martin Schoeller gewonnen. Er setzt den deutschen Schauspieler Lars Eidinger für den März-Titel der DB MOBIL in Szene. "Das Bedürfnis der Menschen nach Interaktion und direktem Austausch ist heute so groß wie nie zuvor. Dem wollen wir mit dem überarbeiteten Magazin gerecht werden und gehen auf die Leser zu", sagt Stephan Seiler, Chefredakteur DB MOBIL. Jürgen Kornmann, Leiter Marketing & PR bei der Deutschen Bahn, sagt: "Ich freue mich riesig, dass die DB MOBIL gegen den Trend auf mehr als 1,3 Mio. Leser jeden Monat gewachsen ist. Mit dem Relaunch steigern wir auch das Lesevergnügen und sind gespannt, wie unsere Kunden auf die neuen interaktiven Angebote reagieren."

Über TERRITORY

Als Agentur für Markeninhalte arbeiten wir mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, wollen wir unseren Kunden der beste Partner sein: als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".

